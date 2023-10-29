В ОП підбили підсумки зустрічі на Мальті щодо української Формули миру

Представники України та інших країн під час обговорення Формули миру на Мальті. Фото: Офіс Президента

Вчора, 28 жовтня, на Мальті відбулася третя зустріч радників із питань національної безпеки та зовнішньої політики щодо української Формули миру Володимира Зеленського. На ній представники України та інших країн обговорили питання ядерної, продовольчої, енергетичної безпеки.

Про це повідомили в Офісі Президента.

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Підсумки зустрічі на Мальті

Зазначається, що на зустрічі були присутні представники 66 держав та міжнародних організацій.

Увагу було зосереджено на п'яти ключових пунктах Формули миру: "Ядерна та радіаційна безпека", "Продовольча безпека", "Енергетична безпека", "Звільнення всіх полонених і депортованих осіб" і "Відновлення територіальної цілісності України та світового порядку".

За словами Андрія Єрмака, попередні консультації на рівні радників дали змогу сформувати загальне бачення передумов настання миру та безпечного повоєнного устрою світу. А за результатами зустрічей на рівні послів у Києві були напрацьовані конкретні плани реалізації пунктів Формули миру та створені міжнародні робочі групи, які зосередилися на технічних питаннях реалізації пунктів Формули.

Як наголосив керівник Офісу Глави держави, до розробки плану долучаються дедалі більше держав, які поважають міжнародне право та принципи Статуту ООН.

"Та архітектура, яку ми з вами створюємо, може стати рішенням не лише для України. Це буде універсальна структура, яку можна й потрібно буде застосовувати будь-де, де виникне потреба в захисті миру та справедливості", — зазначив Андрій Єрмак.

Андрій Єрмак. Фото: Офіс Президента

Члени міжнародної робочої групи й міністр енергетики України Герман Галущенко презентували план щодо ядерної та радіаційної безпеки, його мета — повне виведення російського військового та цивільного персоналу, зброї та обладнання з території ЗАЕС і передачу контролю над станцією Україні.

За участю омбудсмана Лубінця презентували план щодо повернення депортованих українських дітей, цивільних заручників і військовополонених.

Також заступник міністра закордонних справ Микола Точицький презентував план щодо реалізації пункту про дотримання Статуту ООН і відновлення територіальної цілісності України.

"Кожна наша зустріч на тлі цієї жахливої війни – свідчення того, що ми стали більш ніж колегами. Ми стали друзями. Я впевнений, що завершення найбільшої війни у Європі з часів Другої світової справедливим, тривалим і всеосяжним миром матиме величезний позитивний вплив на інші вибухонебезпечні конфлікти, які розгортаються у світі. І сьогодні ми даємо новий потужний сигнал усьому людству: ми наближаємо мир. Справедливий, стійкий, тривалий. Для України. Для світу", — підсумував Андрій Єрмак.

Нагадаємо, Зеленський підбив підсумки першого дня переговорів у Мальті про Формулу миру. Президент України підкреслив, що у сучасному світі немає місця агресіям одних країн проти інших. Він наголосив, що пункти Формули миру, запропонованої Україною, створені таким чином, щоб кожен у світі, хто дійсно цінує міжнародне право, міг проявити себе й свої цінності та підтримати глобальні зусилля проти агресії.