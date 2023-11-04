Єрмак обговорив з радником президента ПАР результати зустрічі на Мальті

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак. Фото: t.me/ermaka2022

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак провів телефонну розмову з радником президента Південно-Африканської Республіки з питань національної безпеки Сідні Муфамаді. Сторони обговорили результати зустрічі на Мальті.

Про це Андрій Єрмак повідомив у своєму Telegram-каналі.

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Єрмак подякував за участь ПАР й особисто Сідні Муфамаді в усіх зустрічах на рівні радників із питань національної безпеки на Мальті, у Джидді та Копенгагені.

Вони обговорили результати третьої зустрічі, яка відбувалася на Мальті. Головною темою було відновлення сталого та справедливого миру на основі Української формули миру.

"Зустріч на Мальті була успішною, конструктивною, з досягненням конкретних результатів. Усе це стало можливим також завдяки незмінній підтримці такої впливової країни, як Південно-Африканська Республіка. Зокрема, у продовження домовленостей, досягнутих на полях 78-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку в межах зустрічі між Президентом України Володимиром Зеленським і Президентом Південно-Африканської Республіки Сирілом Рамафосою", — розповів Єрмак.

Сторони погодилися й надалі продовжувати конструктивний діалог та узгодили попередній графік міждержавних контактів на найближчу перспективу.

Допис Єрмака. Фото: скриншот

Нагадаємо, керівник Офісу Президента Андрій Єрмак провів телефонну розмову з радником Президента США з питань національної безпеки Джейком Салліваном. Вони обговорили результати третьої зустрічі щодо української Формули миру.

Також ми писали, що 28 жовтня на Мальті відбулася третя зустріч радників із питань національної безпеки та зовнішньої політики щодо української Формули миру Володимира Зеленського. На ній представники України та інших країн обговорили питання ядерної, продовольчої, енергетичної безпеки.