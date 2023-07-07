Ермак анонсировал новое экономическое сотрудничество между Киевом и Прагой

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак. Фото: ОП

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак рассказал детали официального визита в Прагу. По его словам, Чехия — это не просто партнеры, а настоящие друзья Украины. Он анонсировал новое экономическое сотрудничество между двумя странами.

Об этом Андрей Ермак сказал в интервью "Чешскому радио".

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Официальный визит в Чехию

По словам Ермака, Чехия с первых дней широкомасштабной вооруженной агрессии активно поддерживает Украину.

"Для нас этот визит чрезвычайно важен. Президент Зеленский, а также вся команда прибыли в Прагу, чтобы прежде всего лично выразить благодарность вашему Президенту, Премьер-министру, правительству, спикеру и членам парламента, а также всему чешскому народу за все, что было сделано в пользу Украины в эти чрезвычайно сложные для нашей страны дни", — отметил Ермак.

Руководитель ОП подчеркнул, что Украина и Чехия всегда поддерживали дружеские отношения, однако во время войны они достигли исторического уровня. Прага еще раз продемонстрировала непоколебимую позицию относительно евроатлантических стремлений Украины.

По словам Ермака, Украина рассчитывает на четкий сигнал о членстве в НАТО, а также на гарантии безопасности.

"Сегодня в отношении РФ мы пришли к четкому выводу: время на медиацию истекло. Альтернативой этому процессу стала предложенная Президентом Зеленским Формула мира, которую он представил лидерам стран G19. Успешные и конструктивные консультации с представителями этих стран, а также государств Глобального Юга в Копенгагене подтверждают заинтересованность в реализации Украинской формулы мира", — подчеркнул Ермак.

Он также сообщил, что Украина и Чехия договорились об экономическом сотрудничестве в энергетической и транспортной сферах, а также о создании совместных предприятий тяжелой промышленности и тому подобное.

Напомним, президент Чехии Петр Павел заявил, что в интересах его страны, чтобы Украина после окончания войны начала переговоры о вступлении в НАТО. По его словам, будут идти переговоры и о вступлении нашего государства в ЕС.

Также мы писали, что Чехия передаст Украине вертолеты и 100 тысяч единиц амуниции. Также страна примет участие в обучении украинских пилотов на F-16.