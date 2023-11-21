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Есть определенные нюансы — Мишель о заседании ЕС относительно Украины

21 ноября 2023 21:09
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Есть определенные нюансы — Мишель о заседании ЕС относительно Украины
Глава Европейского совета Шарль Мишель и Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Президент Европейского совета Шарль Мишель считает, что саммит, который состоится в декабре, принесет положительные решения по поводу переговоров о вступлении Украины в Европейский Союз. По его словам, представители совета должны убедить в этом все государства-члены.

Об этом он заявил на брифинге, пишет "РБК-Украина".

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Позитивные решения для Украины

"Я абсолютно убежден, что нам нужно, что мы должны принять положительное решение, и нам нужно убедить все государства-члены. И это не решение "да" или "нет", потому что есть отчет Комиссии. Есть определенные нюансы, которые нам нужно учитывать, но я искренне надеюсь, что мы примем положительное решение, подадим положительный сигнал", — подчеркнул Президент Европейского совета.

Он отметил, что такой шаг важен для нашего государства, ведь он покажет, что Евросоюз является важным и надежным партнером для Украины. Кроме того, такое решение покажет России, что ЕС не опасается и не поставит под угрозу безопасность стран союза.

В чем сложность переговоров

По его словам, заседание, которое состоится в декабре, будет сложным не только из-за переговоров по Украине, но и из-за того, что будет пересматриваться бюджет Европейского Союза на следующие четыре года, где предусмотрен пакет помощи для Украины в размере 50 миллиардов евро.

"Украинцы могут рассчитывать на то, что я, и не только я, многие европейские лидеры будут упорно работать над подготовкой к этим сложным дебатам в декабре", — сказал Мишель.

Прогресс украинских усилий по евроинтеграции

В свою очередь премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Еврокомиссия признала прогресс евроинтеграционных усилий Украины.

По его словам, рекомендации комиссии по открытию предвступительных переговоров являются "историческим шагом, логическим продолжением событий, которые 10 лет назад произошли на Майдане".

"В настоящее время Украина завершает принятие пакета законов, которые являются предпосылкой для старта переговорного процесса. Сегодня Парламент рассматривает правительственные законопроекты об усилении институциональной способности Национального антикоррупционного бюро, о расширении полномочий НАПК, о самостоятельности на независимость САП", — добавил Шмыгаль.

Глава правительства отметил, что в настоящее время в Верховной Раде принимаются дополнительные евроинтеграционные законы, а именно:

  • об усовершенствовании механизмов межтерриториального и трансграничного сотрудничества,
  • о разработке системы малых запасов нефти и нефтепродуктов.

Напомним, ранее Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что самым главным аспектом на пути Украины в Европейский союз является выполнение всех рекомендаций. Он также высказался по поводу вероятного препятствования Венгрии вступлению Украины в ЕС.

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