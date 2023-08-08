Китай принял участие в мирном саммите без России: депутат о причинах

Богдан Яременко. Фото: Слуга народа

Украинские медиа вслед за западными СМИ чрезмерно акцентируют внимание на теме участия Китая в мирном саммите в Саудовской Аравии. Мол, она важна только с одной точки зрения — как маркер и показатель того, что даже друзья России не могут игнорировать меры по ее сдерживанию.

Об этом в комментарии Новини.LIVE сказал член Комитета Верховной Рады Украины по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству Богдан Яременко.

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По мнению Яременко, Китай является другом России и этот факт не вызывает сомнений. К тому же взгляд Китая на мир и причины этой войны гораздо больше отвечает взглядам России, чем кого-либо другого. Однако участие КНР в мирном саммите говорит о том, что игнорировать антироссийские меры становится невозможно.

"Это становится мейнстримом. Многие страны, в том числе и Китай соглашаются, что с Россией очень трудно говорить или невозможно. Поэтому некоторые вопросы можно обсуждать уже без нее", — подчеркнул Яременко.

Между тем, по мнению депутата, самым главным на саммите мира в Саудовской Аравии стала возможность Украины создавать международный политический ландшафт.

Ранее все внешнеполитические инициативы со стороны официального Киева либо не имели успеха, либо происходили в рамках чьих-либо других инициатив. Теперь же Украина проводит свой мирный план, и у нее это удается.

Напомним, по данным агентства Reuters, министерство иностранных дел Китая заявило, что переговоры в Саудовской Аравии помогли консолидировать международный консенсус. В Джидде присутствовало более 40 стран.