Китай взяв участь у мирному саміті без Росії: депутат про причини

Богдан Яременко. Фото: Слуга народу

Українські медіа в слід за західними ЗМІ надмірно акцентують на темі участі Китаю у мирному саміті у Саудівській Аравії. Мовляв, вона важлива лише з однієї точки зору — як маркер і показник того, що навіть друзі Росії не можуть ігнорувати заходи щодо її стримування.

Про це у коментарі Новини.LIVE сказав член Комітету Верховної Ради України з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Богдан Яременко.

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На думку Яременка, Китай є другом Росії і цей факт сумнівів не викликає. До того ж погляд Китаю на світ і причини цієї війни набагато більше відповідає поглядам Росії, ніж когось іншого. Однак участь КНР у мирному саміті говорить про те, що ігнорувати антиросійські заходи стає неможливо.

"Це стає мейнстрімом. Багато країн, в тому числі і Китай погоджуються, що з Росією дуже важко говорити або й неможливо. Тому деякі питання можна обговорювати вже без неї", — наголосив Яременко.

Поміж тим, на думку депутата, найголовнішим на саміті миру у Саудівській Аравію стала спроможність України створювати міжнародний політичний ландшафт. Раніше всі зовнішньо-політичні ініціативи з боку офіційного Києва або не мали успіху, або відбувалися в рамках чиїхсь інших ініціатив. Тепер же Україна проводить свій мирний план і у неї це вдається.

Нагадаємо, за даними агенства Reuters, міністерство закордонних справ Китаю заявило, що переговори в Саудівській Аравії допомогли консолідувати міжнародний консенсус. У Джидді були присутні понад 40 країн.