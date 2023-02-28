Япония ввела новые санкции против рф: в списке работники администрации путина
28 февраля Япония объявила о новых санкциях против российской федерации. В санкционный список вошли представители военно-промышленного комплекса, администрации путина и генштаба.
Об этом сообщает пресс-служба МИД Японии.
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Санкции против россии
Японское правительство одобрило новые санкционные ограничения в отношении россии.
В список входят 39 физических лиц и 73 юридических, в том числе один российский банк.
Также санкции были введены против девяти украинских коллаборантов из южной и восточной части Украины, причастных к аннексии украинских регионов россией.
Кто попал под санкции
В санкционный список были включены представители Генерального штаба российской армии, заместитель министра обороны рф Виктор Горемыкин и сотрудники администрации владимира путина, в частности, начальник управления президента россии по обеспечению деятельности Государственного совета Александр Харичев. Также под санкции попал глава концерна "Калашников" Алан Лушников.
Санкции были введены против "Росбанка", некоторых институтов Российской академии наук и частной военной компании "Вагнер".
Напомним, 25 февраля премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что Япония вслед за США и Канадой решила ввести новые санкции против россии. Речь шла о персональных ограничениях и запрете определенных видов экспорта, среди которых БПЛА.
Фото: "Коммерсантъ"