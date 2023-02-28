​​​​​​​Японія запровадила нові санкції проти рф: у списку працівники адміністрації путіна

Японський уряд ударив санкціями по російському банку і працівниках адміністрації президента рф

28 лютого Японія оголосила про нові санкції проти російської федерації. До санкційного списку увійшли представники військово-промислового комплексу, адміністрації путіна та генштабу.

Про це повідомляє пресслужба МЗС Японії.

Санкції проти росії

Японський уряд схвалив нові санкційні обмеження щодо росії.

До списку входять 39 фізичних осіб та 73 юридичних, зокрема, один російський банк.

Також санкції були запроваджені проти дев’ятьох українських колаборантів з південної та східної частини України, які були причетні до анексії українських регіонів росією.

Хто потрапив під санкції

У санкційний список були включені представники Генерального штабу російської армії, заступник міністра оборони рф Віктор Горемикін та співробітники адміністрації володимира путіна, зокрема, начальник управління президента росії із забезпечення діяльності Державної ради Олександр Харичев. Також під санкції потрапив очільник концерну "Калашников" Алан Лушніков.

Санкції були запроваджені проти "Росбанку", деяких інституту Російської академії наук і приватної військової компанії "Вагнер".

Нагадаємо, 25 лютого прем’єр-міністр Японії Фуміо Кісіда заявив, що Японія слідом за США та Канадою вирішила запровадити нові санкції проти росії. Йшлося про персональні обмеження та заборону певних видів експорту, серед яких БпЛА.

Фото: "Коммерсантъ"