Япония призывает НАТО открыть офис в Токио

Министр иностранных дел Японии Хаяси Йосимаса. Фото: Reuters/Eugene Hoshiko/Pool

Япония и НАТО ведут переговоры об открытии офиса Североатлантического альянса в Токио. Причиной такого шага со стороны Японии стала агрессия России против Украины.

Об этом министр иностранных дел Японии Хаяси Йосимаса заявил в интервью CNN.

Читайте также:

Первый офис НАТО в Азии

Японские власти предложили Североатлантическому альянсу открыть свой офис в Токио.

Этот офис в случае открытия станет первым на территории Азии.

Глава МИД Японии заявил, что переговоры по открытию офиса НАТО уже начались.

"Мы уже ведем обсуждение этого вопроса, но никакие детали еще не определены", — подчеркнул Йосимаса.

Причем здесь Украина

Событием, подтолкнувшим Японию к такому решению, стало полномасштабное вторжение японского соседа, Российской Федерации, на территорию Украины.

"После агрессии России против Украины мир стал более нестабильным", — объяснил министр иностранных дел Японии.

Хаяси Йосимаса подчеркнул, что события в Восточной Европе касаются не только этого региона, а оказывают непосредственное влияние и на тихоокеанский регион. Именно поэтому, добавил министр, сотрудничество Японии с НАТО становится все более важным.

Напомним, в марте японское правительство ввело новые санкции против Российской Федерации. В Россию с тех пор запрещено экспортировать сталь и алюминий, самолеты и авиационные двигатели, беспилотники, оптическое оборудование и строительные машины.