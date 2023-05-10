Японія закликає НАТО відкрити офіс у Токіо

Міністр закордонних справ Японії Хаясі Йосімаса. Фото: Reuters/Eugene Hoshiko/Pool

Японія і НАТО ведуть переговори про відкриття офісу Північноатлантичного альянсу в Токіо. Причиною такого кроку з боку Японії стала агресія Росії проти України.

Про це міністр закордонних справ Японії Хаясі Йосімаса заявив у інтерв’ю CNN.

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Перший офіс НАТО в Азії

Японська влада запропонувала Північноатлантичному альянсу відкрити свій офіс у Токіо.

Цей офіс у випадку відкриття стане першим на території Азії.

Очільник МЗС Японії заявив, що переговори щодо відкриття офісу НАТО уже розпочалися.

"Ми вже ведемо обговорення цього питання, але жодні деталі ще не визначені", — наголосив Йосімаса.

Причому тут Україна

Подією, яка підштовхнула Японію до такого рішення, стало повномасштабне вторгнення японського сусіда, Російської Федерації, на територію України.

"Після агресії Росії проти України світ став більш нестабільним", — пояснив міністр закордонних справ Японії.

Хаясі Йосімаса наголосив, що події у Східній Європі стосуються не тільки цього регіону, а безпосередньо впливають і на тихоокеанський регіон. Саме тому, додав міністр, співпраця Японії з НАТО стає усе важливішою.

Нагадаємо, у березні японський уряд ввів нові санкції проти Російської Федерації. До Росії відтоді заборонено експортувати сталь і алюміній, літаки та авіаційні двигуни, безпілотники, оптичне обладнання і будівельні машини.