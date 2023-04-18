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Япония выделит более 20 млн долларов помощи Украине: Шмыгаль рассказал детали

18 апреля 2023 18:19
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач
Япония выделит более 20 млн долларов помощи Украине: Шмыгаль рассказал детали
Премьер-министр Украины Денис Шмигаль. Фото: Денис Шмыгаль
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач

Япония стала первой страной, которая внесет вклад для покрытия военных рисков при инвестициях в Украину.

Об этом сообщает Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

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Первый взнос для покрытия военных рисков

"Япония — первая страна, которая вносит вклад в 23 миллиона долларов для покрытия военных рисков при инвестициях в Украину", — заявил Денис Шмыгаль.

Как отмечается, этот вклад в MIGA, который позволит Украине гораздо легче вернуть иностранные частные инвестиции.

"Сильная проукраинская коалиция в мире - залог победы Украины", — написал Премьер-министр Украины.

Напомним, что Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал о результатах своей поездки в Канаду и США. В рамках визита украинский премьер провел встречи с американскими и канадскими чиновниками и подписал ряд важных соглашений.

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