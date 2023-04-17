Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Політика arrow Південна Корея, США та Японія розпочали військові навчання: грізний кулак в бік КНДР arrow

Південна Корея, США та Японія розпочали військові навчання: грізний кулак в бік КНДР

17 квітня 2023 06:28
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Південна Корея, США та Японія розпочали військові навчання: грізний кулак в бік КНДР
Військові кораблі. Ілюстративне фото: mil.gov.ua
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Сьогодні, 17 квітня, Південна Корея, Сполучені Штати і Японія розпочали тристоронні навчання з протиракетної оборони в міжнародних водах Східного моря. Країни активізувалися задля посилення стримування північнокорейських загроз.

Про це повідомляє Yonhap.

Читайте також:

Деталі

Видання зазначає, що 3 есмінці, які беруть участь у навчаннях, мають системи "Іджіс", що складаються з інтегрованої мережі засобів виявлення та ураження ракет, включаючи південнокорейський Yulgok Yi I, американський USS Benfold і японський JS Atago.

Під час військових навчань відбувається тренування з виявлення та відстеження цілей, змодельованих комп'ютерними балістичними ракетами, а також обмін інформацією в реальному часі між союзниками. Це дозволить своєчасно виявляти запуски балістичних ракет Північною Кореєю та швидко реагувати на них у випадку загрози.

"Це була можливість зміцнити співпрацю в галузі безпеки між Півднем, США та Японією проти прогресуючих ядерних і ракетних загроз з боку Півночі, а також покращити можливості наших ВМС реагувати на запуски балістичних ракет", — заявляє представник ВМС.

Також зазначається, що востаннє 3 країни проводили такі тристоронні навчання з протиракетної оборони в лютому.

Минулого тижня під час "Тристоронніх оборонних переговорів", Південна Корея, США та Японія домовилися регулярно проводити навчання протиракетної оборони для протидії загрозам Північної Кореї.

Нагадаємо, що Південна Корея здійснила попереджувальний постріл у бік північнокорейського патрульного катера, який перетнув морський кордон між двома країнами. Прикордонний патруль Південної Кореї спробував змусити північнокорейський катер залишити територіальні води країни, виконуючи свої обов'язки з охорони кордону.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

15:46 Каменських вперше прокоментувала розлучення з Потапом: репер не став мовчати

13:06 В Інституті демографії повідомили, що Україна перебуває на межі зміни етнічного складу нації

12:45 Коли садити картоплю у квітні 2023: найкращі дати та важливі нюанси

15:25 Лише одна категорія: хто з українців може відмовитися від повістки на вулиці

23:13 Курс зміниться: що буде з доларом перед Великоднем

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

17:31 Усик із дружиною залишили Україну: опубліковано прощальний знімок

11:45 Мудрик може піти з "Челсі": на українця претендують два клуби

13:36 Які грошові виплати гарантує держава військовим після демобілізації у 2023 році: перелік

09:52 Кількість ліквідованих окупантів наближається до 180 тисяч: Генштаб оприлюднив нову статистику

15:55 Хто з чоловіків зможе отримати відстрочку від служби на п'ять років: закон

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB