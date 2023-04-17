Південна Корея, США та Японія розпочали військові навчання: грізний кулак в бік КНДР

Військові кораблі. Ілюстративне фото: mil.gov.ua

Сьогодні, 17 квітня, Південна Корея, Сполучені Штати і Японія розпочали тристоронні навчання з протиракетної оборони в міжнародних водах Східного моря. Країни активізувалися задля посилення стримування північнокорейських загроз.

Про це повідомляє Yonhap.

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Видання зазначає, що 3 есмінці, які беруть участь у навчаннях, мають системи "Іджіс", що складаються з інтегрованої мережі засобів виявлення та ураження ракет, включаючи південнокорейський Yulgok Yi I, американський USS Benfold і японський JS Atago.

Під час військових навчань відбувається тренування з виявлення та відстеження цілей, змодельованих комп'ютерними балістичними ракетами, а також обмін інформацією в реальному часі між союзниками. Це дозволить своєчасно виявляти запуски балістичних ракет Північною Кореєю та швидко реагувати на них у випадку загрози.

"Це була можливість зміцнити співпрацю в галузі безпеки між Півднем, США та Японією проти прогресуючих ядерних і ракетних загроз з боку Півночі, а також покращити можливості наших ВМС реагувати на запуски балістичних ракет", — заявляє представник ВМС.

Також зазначається, що востаннє 3 країни проводили такі тристоронні навчання з протиракетної оборони в лютому.

Минулого тижня під час "Тристоронніх оборонних переговорів", Південна Корея, США та Японія домовилися регулярно проводити навчання протиракетної оборони для протидії загрозам Північної Кореї.

Нагадаємо, що Південна Корея здійснила попереджувальний постріл у бік північнокорейського патрульного катера, який перетнув морський кордон між двома країнами. Прикордонний патруль Південної Кореї спробував змусити північнокорейський катер залишити територіальні води країни, виконуючи свої обов'язки з охорони кордону.