Какие изменения будут в украинском правительстве в ближайшее время, — Арахамия

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. Фото: скриншот

Мария Кагал Редактор международного отдела

В ближайшее время в правительстве пройдут кадровые изменения. В частности, уже окончательно определились с одной должностью.

Об этом сообщил Новини.LIVE Давид Арахамия.

Читайте также:

Изменения в правительстве Украины

Глава фракции "Слуга народа" анонсировал, что уже совсем скоро произойдут определенные кадровые изменения в украинском правительстве.

"Одна точно уже решенная должность. Я не буду сейчас спойлерить, чтобы это не расходилось. Но в ближайшее время будет в правительстве одна должность министра", — сообщил Арахамия.

И хотя деталей пока не разглашают, Давид Арахамия обещает, что уже скоро имя и должность будут объявлены.

Напомним, лидер "Слуги народа" также рассказал, ведет ли Украина сейчас переговоры с Россией после выхода страны-агрессорки по зерновому соглашению.