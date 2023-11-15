Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Политика arrow Какие изменения будут в украинском правительстве в ближайшее время, — Арахамия arrow

Какие изменения будут в украинском правительстве в ближайшее время, — Арахамия

15 ноября 2023 17:07
mariya-kahal.jpg - Мария Кагал
Мария Кагал
Редактор международного отдела
Какие изменения будут в украинском правительстве в ближайшее время, — Арахамия
Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. Фото: скриншот
mariya-kahal.jpg - Мария Кагал
Мария Кагал
Редактор международного отдела

В ближайшее время в правительстве пройдут кадровые изменения. В частности, уже окончательно определились с одной должностью.

Об этом сообщил Новини.LIVE Давид Арахамия.

Читайте также:

Изменения в правительстве Украины

Глава фракции "Слуга народа" анонсировал, что уже совсем скоро произойдут определенные кадровые изменения в украинском правительстве.

"Одна точно уже решенная должность. Я не буду сейчас спойлерить, чтобы это не расходилось. Но в ближайшее время будет в правительстве одна должность министра", — сообщил Арахамия.

И хотя деталей пока не разглашают, Давид Арахамия обещает, что уже скоро имя и должность будут объявлены.

Напомним, лидер "Слуги народа" также рассказал, ведет ли Украина сейчас переговоры с Россией после выхода страны-агрессорки по зерновому соглашению.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:31 В Украине закроют 53 заправки — известную сеть АЗС лишили лицензий

06:42 Кого могут снять с военного учета — список категорий лиц

Новость с видео

04:17 "Мы в космосе не одни" — ученые услышали очень странные звуки планет

18:19 Страны Запада недовольны операциями украинских спецслужб, — The Times

15:15Языковой скандал в вузе в Днепре — некоторые студенты встали на защиту преподавателя

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новость с видео

11:30Очередной языковой скандал в Одесской области — подробности

06:40Цены на металлолом в ноябре — сколько стоит 1 кг чермета в Украине

Новость с фото

04:29Взрывы во Львовской области продолжаются — ПВО добивает "шахеды"

08:36 Жирона продаст Цыганкова и вернет Ромеу

17:24Город полуокружен — в ВСУ рассказали о ситуации в Авдеевке

Актуальное по теме