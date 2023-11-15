Какие изменения будут в украинском правительстве в ближайшее время, — Арахамия
В ближайшее время в правительстве пройдут кадровые изменения. В частности, уже окончательно определились с одной должностью.
Об этом сообщил Новини.LIVE Давид Арахамия.
Изменения в правительстве Украины
Глава фракции "Слуга народа" анонсировал, что уже совсем скоро произойдут определенные кадровые изменения в украинском правительстве.
"Одна точно уже решенная должность. Я не буду сейчас спойлерить, чтобы это не расходилось. Но в ближайшее время будет в правительстве одна должность министра", — сообщил Арахамия.
И хотя деталей пока не разглашают, Давид Арахамия обещает, что уже скоро имя и должность будут объявлены.
Напомним, лидер "Слуги народа" также рассказал, ведет ли Украина сейчас переговоры с Россией после выхода страны-агрессорки по зерновому соглашению.
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