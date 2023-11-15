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Які зміни будуть в українському уряді найближчим часом, — Арахамія

15 листопада 2023 17:07
mariya-kahal.jpg - Марія Кагал
Марія Кагал
Редактор міжнародного відділу
Які зміни будуть в українському уряді найближчим часом, — Арахамія
Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія. Фото: скриншот
mariya-kahal.jpg - Марія Кагал
Марія Кагал
Редактор міжнародного відділу

Найближчим часом в уряді пройдуть кадрові зміни. Зокрема, вже остаточно визначились з однією посадою. 

Про це повідомив Новини.LIVE Давид Арахамія. 

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Голова фракції "Слуга народу" анонсував, що вже зовсім скоро відбудуться певні кадрові зміни в українському уряді. 

"Одна точно вже вирішена посада. Я не буду зараз спойлерити, щоб це не розходилось. Але найближчим часом буде в уряді одна посада міністра", — повідомив Арахамія.

І хоча деталей поки не розголошують, Давид Арахамія обіцяє, що вже скоро ім'я та посада будуть оголошені. 

Нагадаємо, лідер "Слуги народу" також розповів чи веде Україна нині переговори з Росією після виходу країни-агресорки з зернової угоди. 

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