Які зміни будуть в українському уряді найближчим часом, — Арахамія
Найближчим часом в уряді пройдуть кадрові зміни. Зокрема, вже остаточно визначились з однією посадою.
Про це повідомив Новини.LIVE Давид Арахамія.
Зміни в уряді України
Голова фракції "Слуга народу" анонсував, що вже зовсім скоро відбудуться певні кадрові зміни в українському уряді.
"Одна точно вже вирішена посада. Я не буду зараз спойлерити, щоб це не розходилось. Але найближчим часом буде в уряді одна посада міністра", — повідомив Арахамія.
І хоча деталей поки не розголошують, Давид Арахамія обіцяє, що вже скоро ім'я та посада будуть оголошені.
Нагадаємо, лідер "Слуги народу" також розповів чи веде Україна нині переговори з Росією після виходу країни-агресорки з зернової угоди.
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