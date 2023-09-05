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Как отсутствие Путина и Цзиньпина на саммите G-20 повлияет на отношения ЕС и Африки

5 сентября 2023 13:22
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Как отсутствие Путина и Цзиньпина на саммите G-20 повлияет на отношения ЕС и Африки
Российский диктатор Владимир Путин и президент Китая Си Цзиньпин. Фото: росСМИ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Европейский Союз планирует воспользоваться отсутствием Си Цзиньпина и Владимира Путина на саммите G-20, чтобы наладить свою работу со странами так называемого Глобального Юга посредством встречи на высоком уровне с африканскими лидерами в кулуарах саммита.

Об этом пишет Bloomberg.

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В субботу, 9 сентября, в Индии состоится саммит G-20, на котором европейские лидеры хотят поддержать заявку Африканского союза на то, чтобы стать постоянным членом "Большой двадцатки".

Блок из 27 стран стремится показать, что он серьезно относится к пересмотру своего партнерства с Африкой, несмотря на тяжелое наследие колониализма, сказали они.

Среди тех, кто примет участие в саммите:

  • президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен,
  • президент Европейского совета Шарль Мишель,
  • канцлер Германии Олаф Шольц.

С африканской стороны участниками будут лидеры Южной Африки, а также Египта, Нигерии и Коморских Островов, нынешнего главы Африканского Союза.

Отмечается, что постоянное членство, а не статус "приглашенной международной организации", дало бы Африканскому союзу тот же статус, что и ЕС. Это часть стремления придать африканским странам более сильный голос, когда международные организации принимают решения о затрагивающих их мерах, включая усилия по борьбе с глобальным потеплением, которое в подавляющем большинстве вызвано выбросами стран "Большой двадцатки".

Напомним, что российский диктатор Владимир Путин не поехал на саммит БРИКС в Южно-Африканскую Республику. Это показывает, что международное право выполняет свои функции. Поэтому российский диктатор должен быть на скамье подсудимых.

Китайский государственный "Картографический сервис стандартных карт" обновил комплект карт и официально утвердил новые за 2023 год. Однако на них КНР забрала часть российских территорий.

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