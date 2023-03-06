"Яйца по 17 грн за штуку — миф": Резников рассказал, какие выводы сделал после скандала с закупками для ВСУ

Алексей Резников

Министр обороны Алексей Резников убежден, что информационная кампания по коррупции с закупками продуктов питания для военных "носит заказной характер". По его мнению, цель этой кампании — ослабить Украину и заставить ее сесть за стол переговоров с россией.

Об этом Алексей Резников сказал в интервью Liga.net.

Позиция министра

"Информационные волны носят заказной характер. Когда один и тот же текст с надуманной историей о якобы чешских патронах за 7 центов копируется в 40-50 источниках — очевидно, что это организованный и продуманный вброс", — сказал Резников.

Он предположил, что это "инспирированная и спланированная история, но бенефициары у нее разные". Резников отметил, что цель информационной кампании – подорвать доверие к Минобороны как институции, что привело бы к уменьшению помощи от западных партнеров и способности Украины идти в контрнаступление. А это в свою очередь — повод усадить Украину за стол переговоров с рф.

"Сегодня мы немного выдохнули. У нас начала расти партия тех, кто закончил войну, — "войны нет, можно жить как раньше". Забыли о единстве и сплоченности — можно друг друга клипать. Я хочу предостеречь, что война еще не закончилась. И россия не оставила своих планов", — отмечает министр.

"Яйца по 17 грн за штуку — это миф"

Министр также заявил, что информация о яйцах по 17 грн за штуку, которая активно обсуждалась в сети после обнародования расследования о коррупции с закупками продуктов для ВСУ, является мифом.

"Я хочу попросить всех, кто имеет критическое мышление, найти первую публикацию о якобы яйцах за 17 грн, распечатать форматом А3 страницу приложения и прислать мне обведенное красным маркером, где вы видите, что штука — 17 грн. Вы там этого не найдете. Поэтому миф о яйце за 17 грн остается мифом", — сказал он.

Резников также отметил, что после скандала он "сделал выводы". По его словам, сейчас в Минобороны происходит перезагрузка антикоррупционного управления.

"Создание антикоррупционного совета — это не новация. Я его придумал в 2014 году, когда стал заместителем городского головы-секретарем Киевсовета", — сказал он.

Напомним, ранее в украинском оборонном ведомстве разразился "пищевой" скандал — в публичное пространство вышла информация о том, что Минобороны производило закупки продуктов, в том числе яиц, которые по ценам в разы превышали реальные. Общая сумма контракта в обнародованных копиях соглашений на поставку продовольствия достигала 13 миллиардов гривен.

После этого в Министерстве экономики заявили, что закупки должны быть прозрачными и предложили публиковать часть информации о ценах в отдельном разделе е-системы Prozorro.

Также ранее украинцы рассказали в опросе Центра Разумкова об уровне коррупции и компетентности тех или иных государственных органов. Большинство (55%) заявило, что в течение 2022 года не приходилось сталкиваться со взяточниками.

Также мы писали, что опрошенные Новини.LIVE юристы сходятся во мнении, что нынешняя активность силовиков на ниве борьбы с коррупцией спровоцирована, скорее всего, мощным импульсом со стороны западных партнеров Украины.

Фото: Liga.net