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Новий скандал із закупівлями: ЗМІ розповіли про "золоті" армійські фляги для ЗСУ

3 березня 2023 20:57
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Фляги були закуплені у березні 2022 року
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Міністерство оборони України знову опинилося в центрі скандалу, який пов’язаний із закупівлею пластикових індивідуальних польових фляг ємністю 1 літр для українських військових. У документах Міноборони фляги проходять за ціною удесятеро вищою, ніж у документах з митниці. 

Про це йдеться у розслідуванні "Главкома"

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Подробиці

Журналісти з'ясували, у розпал повномасштабної війни, а саме 23 березня 2022 року Міноборони напряму, без жодних тендерів, уклало контракт із столичною ТОВ "Пролог Сервіс". Йшлося про поставки польових фляг китайського виробництва. П’ятий оперативний відділ теруправління ДБР у Львові проаналізував рух цього вантажу, який переміщувався через Закарпатську митницю.

Згідно з комерційним рахунком від 3 липня 2022 року, у рамках контракту Міноборони київська фірма замовила 30150 армійських фляг із надписами: "06.2020. Власність ЗСУ. Не для продажу" загальною вартістю $238,1 тис.

Отже, ціна однієї штуки становила $7,9.

Крім цього, на початку липня 2022-го на закарпатську митницю зайшли 23 тис. штук чохлів для пластикової фляг. Загальна вартість — $203,9 тис. Відправником цього вантажу зазначено компанію бельгійської реєстрації Liege Cargo Agency Selys.

Як з’ясувало слідство, ТОВ "Пролог Сервіс" загалом замовило 100 тис. штук армійських фляг. При цьому їхня реальна ціна у рази нижча від тієї, що вказано у митній документації — $0,59 проти $7,9. Вартість $0,59 стала відома слідству під час оперативних заходів.

"Таким чином, отримані попередні дані дозволяють висунути припущення щодо можливих корупційних проявів з боку представників ТОВ "Пролог Сервіс" та зацікавлених посадових осіб Міноборони, які здійснюють державні закупівлі, відповідно до контракту 286/3/22/48 від 23.03.2022 року. Йдеться про можливе завищення вартості імпортованої продукції, використовуючи при цьому іноземні компанії так звані "прокладки" з метою зміни та підготовки фіктивного пакета документів, який відбувається на території Нідерландів щодо вартості", — сказано у матеріалах перевірки, які потрапили у розпорядження видання. 

У цілому, правоохоронці припускають, що втрати державного бюджету від цієї оборудки, могли становити не менше $700 тис.

У відповіді на запит видання Міністерство оборони заявило, що придбало у ТОВ "Пролог Сервіс" армійські фляги за ціною 318 грн за штуку. Силове відомство зауважило, що зі сплатою всіх податків, заробіток постачальника становив 15,34 грн на флязі. 

Окремо Міноборони поінформувало, що замовило у Центральному управлінні контролю якості експертизу складу закуплених фляг. Адже на товарі було нанесено маркування Tritan (ймовірно, мається на увазі термопластичний поліестер, який використовується при виробництві пляшок та фляг для пиття). Тому замовник хоче переконатися, чи дійсно армійські фляги виготовлені з цього матеріалу. Наразі немає кінцевих висновків експертизи.

"Варто зауважити, що проведена департаментом внутрішнього аудиту Міністерства оборони перевірка, без наявної експертизи щодо відповідності матеріалу зазначеному у маркуванні, а саме  Tritan, та без проведення моніторингу цін, не може підтвердити або спростувати наявність значного відхилення цін від ринкових, оскільки саме технічні характеристики та матеріал, з якого виготовлені фляги, є одним із ключових факторів при ціноутворенні", — заявили в оборонному відомстві.

Крім цього, як зазначається у публікації, ТОВ "Пролог Сервіс" є фігурантом у кримінальному провадженні, яке розслідує Національне антикорупційне бюро. Йдеться про укладання низки договорів про закупівлю майна для особового складу Збройних сил України (фляг індивідуальних польових, казанків та чохлів для них) за спрощеною процедурою без застосування електронної системи закупівель. 

Скандал з закупівлями у Міноборони

Раніше в українському оборонному відомстві вибухнув "харчовий" скандал — у публічний простір потрапила інформація про те, що Міноборони здійснювало закупівлі продуктів, зокрема яєць, які за цінами в рази перевищували реальні. Загальна сума контракту в оприлюднених копіях угод на постачання продовольства сягала 13 мільярдів гривень.

Після цього у Міністерстві економіки заявили про те, що закупівлі мають бути прозорими та запропонували публікувати частину інформації про ціни в окремому розділі е-системи Prozorro.

Нагадаємо, раніше українці розповіли в опитуванні Центру Разумкова про рівень корупції та компетентності тих чи інших державних органів. Більшість (55%) заявила, що упродовж 2022 року не доводилося стикатися з хабарниками.

Також ми писали, що опитані Новини.LIVE юристи сходяться на думці, що нинішня активність силовиків на ниві боротьби з корупцією спровокований, найімовірніше, потужним імпульсом з боку західних партнерів України.

Фото: Главком
 

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