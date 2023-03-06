"Яйця по 17 грн за штуку — міф": Резніков розповів, які висновки зробив після скандалу із закупівлями для ЗСУ
Міністр оборони Олексій Резніков переконаний, що інформаційна кампанія щодо корупції із закупівлями продуктів харчування для військових "має замовний характер". На його думку, мета цієї кампанії — послабити Україну та змусити її сісти за стіл переговорів з рф.
Про це Олексій Резніков сказав у інтерв'ю Liga.net.
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Позиція міністра
"Інформаційні хвилі мають замовний характер. Коли один і той самий текст з надуманою історією про нібито чеські патрони за 7 центів копіюється в 40-50 джерелах — очевидно, що це організований і продуманий вкид", — сказав Резніков.
Він припустив, що це "інспірована і спланована історія, але бенефіціари в неї різні". Резніков зазначив, що мета інформаційної кампанії — порушити довіру до Міноборони як інституції, що призвело б до зменшення допомоги від західних партнерів і спроможності України йти в контрнаступ. А це, своєю чергою, — привід посадити Україну за стіл переговорів з рф.
"Сьогодні ми трошки видохнули. В нас почала зростати партія тих, хто закінчив війну, — "війни немає, можна жити як раніше". Забули про єдність і згуртованість — можна один одного клювати. Я хочу застерегти, що війна ще не закінчилась. І росія не залишила своїх планів", — наголошує міністр.
"Яйця по 17 грн за штуку — це міф"
Міністр також заявив, що інформація про яйця по 17 грн за штуку, яка активно обговорювалася у мережі після оприлюднення розслідування про корупцію з закупівлями продуктів для ЗСУ, є міфом.
"Я хочу попросити всіх, хто має критичне мислення, знайти першу публікацію про нібито яйця за 17 грн, роздрукувати форматом А3 сторінку додатка і надіслати мені обведене червоним маркером, де ви бачите, що штука — 17 грн. Ви там цього не знайдете. Тому міф про яйце за 17 грн залишається міфом", — сказав він.
Резніков також зазначив, що після скандалу він "зробив висновки". За його словами, зараз у Міноборони відбувається перезавантаження антикорупційного управління.
"Створення антикорупційної ради — це не новація. Я її придумав у 2014 році, коли став заступником міського голови-секретарем Київради", — сказав він.
Нагадаємо, раніше в українському оборонному відомстві вибухнув "харчовий" скандал — у публічний простір потрапила інформація про те, що Міноборони здійснювало закупівлі продуктів, зокрема яєць, які за цінами в рази перевищували реальні. Загальна сума контракту в оприлюднених копіях угод на постачання продовольства сягала 13 мільярдів гривень.
Після цього у Міністерстві економіки заявили про те, що закупівлі мають бути прозорими, та запропонували публікувати частину інформації про ціни в окремому розділі е-системи Prozorro.
Також раніше українці розповіли в опитуванні Центру Разумкова про рівень корупції та компетентності тих чи інших державних органів. Більшість (55%) заявила, що упродовж 2022 року не доводилося стикатися з хабарниками.
Також ми писали, що опитані Новини.LIVE юристи сходяться на думці, що нинішня активність силовиків на ниві боротьби з корупцією спровокована, найімовірніше, потужним імпульсом з боку західних партнерів України.
Фото: Liga.net