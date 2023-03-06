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"Яйця по 17 грн за штуку — міф": Резніков розповів, які висновки зробив після скандалу із закупівлями для ЗСУ

6 березня 2023 09:22
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Олексій Резніков
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Міністр оборони Олексій Резніков переконаний, що інформаційна кампанія щодо корупції із закупівлями продуктів харчування для військових "має замовний характер". На його думку, мета цієї кампанії — послабити Україну та змусити її сісти за стіл переговорів з рф. 

Про це Олексій Резніков сказав у інтерв'ю Liga.net. 

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Позиція міністра

"Інформаційні хвилі мають замовний характер. Коли один і той самий текст з надуманою історією про нібито чеські патрони за 7 центів копіюється в 40-50 джерелах очевидно, що це організований і продуманий вкид", — сказав Резніков. 

Він припустив, що це "інспірована і спланована історія, але бенефіціари в неї різні". Резніков зазначив, що мета інформаційної кампанії — порушити довіру до Міноборони як інституції, що призвело б до зменшення допомоги від західних партнерів і спроможності України йти в контрнаступ. А це, своєю чергою, — привід посадити Україну за стіл переговорів з рф. 

"Сьогодні ми трошки видохнули. В нас почала зростати партія тих, хто закінчив війну, "війни немає, можна жити як раніше". Забули про єдність і згуртованість можна один одного клювати. Я хочу застерегти, що війна ще не закінчилась. І росія не залишила своїх планів", — наголошує міністр. 

"Яйця по 17 грн за штуку — це міф"

Міністр також заявив, що інформація про яйця по 17 грн за штуку, яка активно обговорювалася у мережі після оприлюднення розслідування про корупцію з закупівлями продуктів для ЗСУ, є міфом.

"Я хочу попросити всіх, хто має критичне мислення, знайти першу публікацію про нібито яйця за 17 грн, роздрукувати форматом А3 сторінку додатка і надіслати мені обведене червоним маркером, де ви бачите, що штука — 17 грн. Ви там цього не знайдете. Тому міф про яйце за 17 грн залишається міфом", — сказав він. 

Резніков також зазначив, що після скандалу він "зробив висновки". За його словами, зараз у Міноборони відбувається перезавантаження антикорупційного управління. 

"Створення антикорупційної ради це не новація. Я її придумав у 2014 році, коли став заступником міського голови-секретарем Київради", — сказав він. 

Нагадаємо, раніше в українському оборонному відомстві вибухнув "харчовий" скандал — у публічний простір потрапила інформація про те, що Міноборони здійснювало закупівлі продуктів, зокрема яєць, які за цінами в рази перевищували реальні. Загальна сума контракту в оприлюднених копіях угод на постачання продовольства сягала 13 мільярдів гривень.

Після цього у Міністерстві економіки заявили про те, що закупівлі мають бути прозорими, та запропонували публікувати частину інформації про ціни в окремому розділі е-системи Prozorro.

Також раніше українці розповіли в опитуванні Центру Разумкова про рівень корупції та компетентності тих чи інших державних органів. Більшість (55%) заявила, що упродовж 2022 року не доводилося стикатися з хабарниками.

Також ми писали, що опитані Новини.LIVE юристи сходяться на думці, що нинішня активність силовиків на ниві боротьби з корупцією спровокована, найімовірніше, потужним імпульсом з боку західних партнерів України.

Фото: Liga.net

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