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Я стремился к тому, чтобы Украина и Беларусь вступили в НАТО и ЕС, — Валенса

16 мая 2023 18:53
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Я стремился к тому, чтобы Украина и Беларусь вступили в НАТО и ЕС, — Валенса
Бывший президент Польши Лех Валенса. Фото: росСМИ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Бывший президент Польши и лидер польской Солидарности Лех Валенса заявил, что стремился к членству Украины и Беларуси в НАТО и ЕС. По его словам, он хотел это сделать во время второго срока.

Об этом Лех Валенса сказал в интервью литовскому телеканалу LRT.

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"Когда я был президентом, я стремился к тому, чтобы Украина и Беларусь вместе вступили в НАТО и Европейский Союз. Я просто делал это тайком. Я хотел сделать это во время своего второго срока", — сказал Валенса.

Он подчеркнул, что второго срока не было, поэтому все пошло не по плану. По его словам, если бы это произошло, то сейчас не было бы столь сложной ситуации.

"После распада Советского Союза я тоже хотел привлечь к ответственности Россию", — добавил Валенса.

Напомним, Дмитрий Кулеба рассказал, как его заграничные поездки приближают Украину к НАТО и ЕС. По его словам, сейчас очень много работы.

Также мы писали, что к началу 2023 года Украина выполнила 72% всех евроинтеграционных обязательств. Украинские темпы интеграции в Евросоюз достаточно высоки, особенно учитывая войну, развязанную Россией.

Добавим, вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что вступление Украины в ЕС нельзя привязывать к вопросу завершения войны или деоккупации. Если война затянется, это не станет препятствием для завершения вступления страны в Европейский Союз.

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