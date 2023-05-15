Кулеба розповів, як його закордонні поїздки наближують Україну до НАТО та ЄС

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Фото: REUTERS/Thaier Al-Sudani

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів про свої закордонні поїздки. Він також анонсував візит до країн Африки.

Про це Дмитро Кулеба розповів під час прямого ефіру у Facebook.

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Кулеба розповів про візит до Гватемали для участі в саміті Асоціації Карибських держав, а також про поїздку до Швеції для зустрічі міністрів закордонних справ ЄС та участі в Індо-Тихоокеанському форумі. За його словами, він зустрівся з європейцями та представниками різних країн. Після цього Кулеба приєднався до Президента України Володимира Зеленського у Берліні. Вони разом полетіли до Парижа, а потім до Лондона.

Чому Кулеба та інші представники влади влаштовують поїздки

"Ми поїхали в ці поїздки, ми розділили зусилля, щоб охопити якомога більшу частину світу. Президент збирає зброю для контрнаступу, а також для війни та перемоги України", — розповів Кулеба.

За його словами, українці вже могли побачити результати закордонних візитів. ЗСУ отримали військову допомогу, а Велика Британія розпочинає навчання українських пілотів.

Кулеба абсолютно впевнений, що Україна отримає західні винищувачі. За його словами, зараз відбувається дуже інтенсивна дипломатія, яка допоможе закрити небо.

Глава МЗС розповів, що представники влади також залучаються різні країни світу для реалізації формули миру Зеленського.

"Ми збираємо по всьому світу країни для підтримки формули миру Президента Зеленського. Саме для цього я полетів у Латинську Америку, саме заради цього я незабаром поїду в Африку. Ми маємо продовжувати відкривати нові горизонти для української дипломатії", — наголосив Кулеба.

Він зазначив, що Україна буде консолідувати світ довкола себе і пропонувати країнам нові можливості, які в неї є.

Кулеба розповів, що ще однією темою, яка була ключовою під час візитів, артилерійські снаряди для України та членство в ЄС.

Членство України в Європейському Союзі

Очільник МЗС України заявив, що завдяки поїздкам вдалося встановити міцний фундамент для того, щоб країна зробила важливий крок для членства в ЄС до кінця 2023 року. Наразі над цим питанням працюють всі представники влади.

За словами Кулеби, наразі є дуже багато роботи.

Членство України в НАТО

Міністр закордонних справ України розповів, що наразі влада готується до саміту НАТО, який відбудеться у липні. Він впевнений, що країна зможе стати членом Альянсу.

За його словами, після передачі Україні літаків F-16 залишиться лише одне питання — вступ до НАТО.

Нагадаємо, 13 травня, Дмитро Кулеба написав у своїх соцмережах, що він буде на зустрічі ЄС-27 у Стокгольмі. Він провів розмову з міністрами закордонних справ Швеції та Євросоюзу.