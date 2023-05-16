Я прагнув до того, щоб Україна і Білорусь вступили в НАТО і ЄС, — Валенса

Колишній президент Польщі Лех Валенса. Фото: росЗМІ

Колишній президент Польщі та лідер польської Солідарності Лех Валенса заявив, що прагнув до членства України та Білорусі в НАТО та ЄС. За його словами, він хотів це зробити під час другого терміну.

Про це Лех Валенса сказав в інтерв'ю литовському телеканалу LRT.

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"Коли я був президентом, я прагнув до того, щоб Україна і Білорусь разом вступили в НАТО і Європейський Союз. Я просто робив це потайки. Я хотів зробити це під час свого другого терміну", — сказав Валенса.

Він наголосив, що другого терміну не було, тому все пішло не за планом. За його словами, якби це відбулося, то зараз не було б такої складної ситуації.

"Після розпаду Радянського Союзу я також хотів притягнути до відповідальності Росію", — додав Валенса.

Нагадаємо, Дмитро Кулеба розповів, як його закордонні поїздки наближують Україну до НАТО та ЄС. За його словами, наразі є дуже багато роботи.

Також ми писали, що на початок 2023 року Україна виконала 72% усіх євроінтеграційних зобов’язань. Українські темпи інтеграції до Євросоюзу є досить високими, особливо зважаючи на війну, розв’язану Росією.

Додамо, віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанишина заявила, що вступ України до ЄС не можна прив'язувати до питання завершення війни чи деокупації. Якщо війна затягнеться, то це не стане перепоною для завершення вступу країни до Європейського Союзу.