Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Політика arrow Я прагнув до того, щоб Україна і Білорусь вступили в НАТО і ЄС, — Валенса arrow

Я прагнув до того, щоб Україна і Білорусь вступили в НАТО і ЄС, — Валенса

16 травня 2023 18:53
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Я прагнув до того, щоб Україна і Білорусь вступили в НАТО і ЄС, — Валенса
Колишній президент Польщі Лех Валенса. Фото: росЗМІ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Колишній президент Польщі та лідер польської Солідарності Лех Валенса заявив, що прагнув до членства України та Білорусі в НАТО та ЄС. За його словами, він хотів це зробити під час другого терміну.

Про це Лех Валенса сказав в інтерв'ю литовському телеканалу LRT.

Читайте також:

Валенса хотів, щоб Україна та Білорусь стали членами НАТО і ЄС

"Коли я був президентом, я прагнув до того, щоб Україна і Білорусь разом вступили в НАТО і Європейський Союз. Я просто робив це потайки. Я хотів зробити це під час свого другого терміну", — сказав Валенса.

Він наголосив, що другого терміну не було, тому все пішло не за планом. За його словами, якби це відбулося, то зараз не було б такої складної ситуації. 

"Після розпаду Радянського Союзу я також хотів притягнути до відповідальності Росію", — додав Валенса.

Нагадаємо, Дмитро Кулеба розповів, як його закордонні поїздки наближують Україну до НАТО та ЄС. За його словами, наразі є дуже багато роботи.

Також ми писали, що на початок 2023 року Україна виконала 72% усіх євроінтеграційних зобов’язань. Українські темпи інтеграції до Євросоюзу є досить високими, особливо зважаючи на війну, розв’язану Росією.

Додамо, віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанишина заявила, що вступ України до ЄС не можна прив'язувати до питання завершення війни чи деокупації. Якщо війна затягнеться, то це не стане перепоною для завершення вступу країни до Європейського Союзу.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

14:09 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Оновлено

13:45 Чому сняться миші: значення сновидіння та знаки долі

Оновлено

23:01 Молитви на удачу: як вони працюють, правила читання, тексти, відео

Оновлено

21:59 Які знаки зодіаку найбільш сумісні, а кому краще уникати союзів

00:20 Замість доплат по 30 тисяч у ВР готують новий документ про виплати військовим

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

16:11 Брати Суркіси програли суд: що чекає на "Динамо"

00:25 Приват24 тимчасово припинить роботу: банк назвав причину

Оновлено

18:05 Як отримати дозвіл на зброю в Україні у 2023 році?

06:23 Українцям анонсували "гідні" пенсії: коли та за яких умов

Новина з відео

20:01 Окупант розповів про подальшу долю так званої "СВО": перехоплення ГУР

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB