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Губернатор Флориды заявил, что защита Украины от рф не является жизненно важным интересом США

14 марта 2023 09:23
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Рон ДеСантис
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Губернатор Флориды Рон ДеСантис заявил, что защита границ Украины не является ключевым интересом США. По его словам, американские политики должны быть сосредоточены на своей стране.

Об этом сообщает The New York Times.

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Издание отмечает, что ДеСантис практически объявлен кандидатом в президенты США на выборах 2024 года.

Губернатор Флориды четко дал понять, что считает, что Байден делает слишком много, без четко определенных целей и предпринимая действия, рискующие спровоцировать войну между США и россией.

Ведущий программы на Fox News Такер Карлсон, который является ярым противником помощи Украине, зачитал заявление ДеСантиса.

"Хотя в США много жизненно важных национальных интересов — охрана наших границ, решение проблемы кризиса боеготовности наших вооруженных сил, достижение энергетической безопасности и независимости, а также противодействие экономическому, культурному и военному могуществу китайской коммунистической партии — дальнейшее вовлечение в территориальный спор между Украиной и россия не является одним из них", — заявил ДеСантис.

Его взгляды на политику по отношению к Украине сейчас совпадают со взглядами Трампа, который неоднократно заявлял, что "обе стороны устали и готовы заключить соглашение". По его словам, смерть и разрушение должны закончиться сейчас. К тому же Трамп заявлял, что он позволил бы забрать рф часть Украины в результате переговоров.

Позиция ДеСантиса и бывшего президента США противоречит страстной поддержке защиты Украины, которую демонстрируют некоторые потенциальные кандидаты от Республиканской партии.

Напомним, экс-президент США Дональд Трамп выразил мнение, что он мог бы закончить войну в Украине за 24 часа, если бы продолжал занимать должность главы государства. Однако он отказался сообщать, каким образом он бы это сделал, ссылаясь на то, что не хочет раскрывать свои планы заранее.

Также мы писали, что Дональд Трамп заявил, что ради сохранения мира, россии следовало позволить разрешить отобрать часть украинских территорий.

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