​​​Грузинские власти отозвали скандальный законопроект об иноагентах

"Грузинская мечта" обещает вернуться к теме иностранного влияния позже

Законопроект о прозрачности иностранного влияния , из-за которого в Грузии начались протесты, отозвали из парламента страны. Власти обвинили в непонимании важности законопроекта оппозицию и радикалов.

Об этом сообщил грузинский телеканал "Рустави-2".

Скандальный законопроект отозван

Грузинская правительственная коалиция в составе "Грузинской мечты" и "Силы людей" объявила об отзыве из парламента скандального законопроекта об иностранном влиянии, который, по аналогии с российским законом, назвали "законопроектом об иноагентах".

Партия власти заявила, что этот законодательный акт неправильно поняли, обвинив в этом оппозиционных политиков и радикальные силы.

К идее "иноагентов" вернутся

Вместе с тем, коалиция обещает вернуться к этому законопроекту, "когда спадет эмоциональный фон".

"Грузинская мечта" отметила, что планирует объяснить обществу, чем этот законодательный акт был так важен.

Напомним, 7 марта парламент Грузии в первом чтении одобрил законопроект "О прозрачности иностранного влияния", который также называют законопроектом об "иноагентах" — вроде российского.

Десятки тысяч человек пришли под здание парламента, чтобы выразить протест . Их поддержала президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая призвала руководящую партию "Грузинская мечта" отказаться от принятия законопроекта об "иноагентах".

Во время акций протеста в столице Грузии Тбилиси правоохранители разгоняли людей с митингов, используя слезоточивый газ и водометы. Также задержаны 66 человек.

Фото: "Радио Свобода"