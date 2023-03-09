​​​​​​​Грузинська влада відкликала скандальний законопроєкт про іноагентів

"Грузинська мрія" обіцяє повернутися до теми іноземного впливу пізніше

Законопроєкт про прозорість іноземного впливу, через який в Грузії почалися протести, відкликали з парламенту країни. Влада звинуватила у нерозумінні важливості законопроєкту опозицію і радикалів.

Про це повідомив грузинський телеканал "Руставі-2".

Скандальний законопроєкт відкликано

Грузинська урядова коаліція у складі "Грузинської мрії" та "Сили людей" оголосила про відкликання з парламенту скандального законопроєкту про іноземний вплив, який, за аналогією із російським законом, назвали “законопроєктом про іноагентів”.

Партія влади заявила, що цей законодавчий акт неправильно зрозуміли, звинувативши у цьому опозиційних політиків та "радикальні сили".

До ідеї "іноагентів" повернуться

Разом з тим, коаліція обіцяє повернутися до цього законопроєкту, "коли спаде емоційний фон".

"Грузинська мрія" зазначила, що планує пояснити суспільству, чим цей законодавчий акт був такий важливий.

Нагадаємо, 7 березня парламент Грузії у першому читанні схвалив законопроєкт "Про прозорість іноземного впливу", який також називають законопроєктом про "іноагентів" — на кшталт російського.

Десятки тисяч людей прийшли під будівлю парламенту, щоб висловити протест. Їх підтримала президентка Грузії Саломе Зурабішвілі, яка закликала керівну партію "Грузинська мрія" відмовитися від ухвалення законопроєкту про "іноагентів".

Під час акцій протесту у столиці Грузії Тбілісі правоохоронці розганяли людей з мітингів, використовуючи сльозогінний газ та водомети. Також затримали 66 осіб.

Фото: "Радіо Свобода"