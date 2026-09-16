Рада підтримала штрафи до 34 тисяч за гучний вихлоп

Нардепи в залі парламенту. Фото: пресслужба парламенту

У середу, 16 вересня, Верховна Рада у першому читанні підтримала законопроєкт №15358, який передбачає відповідальність для водіїв за експлуатацію транспортних засобів із надмірним рівнем шуму. Під час воєнного стану за повторне порушення протягом року пропонують штрафувати на 34 тисячі гривень і позбавляти права керування. Нові правила мають стосуватися автомобілів та інших транспортних засобів, рівень шуму яких перевищує встановлені допустимі норми.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на засідання парламенту.

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Водіїв можуть штрафувати на 34 тисячі за гучні авто

Автори законопроєкту пропонують доповнити Кодекс України про адміністративні правопорушення окремою статтею щодо перевищення допустимого рівня шуму транспортними засобами.

Розмір покарання залежатиме від того, чи діє в Україні воєнний стан і чи було порушення повторним.

Під час воєнного стану за перше порушення передбачають штраф 17 тисяч гривень. Якщо водія протягом року повторно притягнуть за аналогічне порушення, сума зросте до 34 тисяч гривень, а також пропонується позбавляти права керування на строк від трьох до шести місяців.

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Йдеться не просто про будь-який гучний звук автомобіля. Законопроєкт спрямований на випадки експлуатації транспортних засобів із перевищенням установленого допустимого рівня шуму, зокрема після втручання у вихлопну систему.

Окремо передбачено, що повторні випадки, за які може застосовуватися позбавлення права керування, розглядатиме суд. Первинне порушення пропонується віднести до повноважень Національної поліції.

Ініціатори законопроєкту також пов'язують проблему надмірно гучних автомобілів із безпекою під час війни, оскільки звук форсованого двигуна або вихлопної системи може нагадувати звуки повітряної атаки.

Як писали Новини.LIVE, Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт, який передбачає нові правила оподаткування покупок на іноземних платформах. Документ пропонує запровадити ПДВ для дистанційного продажу товарів вартістю до 150 євро, через що такі замовлення можуть подорожчати. Водночас для приватних безоплатних відправлень до 45 євро за визначених умов планують зберегти пільгу.

Також Рада ухвалила закон, який дозволяє окремим місцевим радам продовжувати роботу зі значно скороченим складом депутатів. Йдеться про ради, де через дострокове припинення повноважень залишилося від третини до половини депутатів від початкового складу. Документ визначає порядок скликання сесій та ухвалення рішень за таких умов.