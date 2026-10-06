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Главная Политика Гончаренко могут исключить из делегации ПАСЕ

Гончаренко могут исключить из делегации ПАСЕ

Ua ru
6 октября 2026 22:50
Эксклюзив
Гончаренко могут лишить места в делегации ПАСЕ
Народный депутат Украины Алексей Гончаренко. Фото: facebook.com/alexeygoncharenko

Алексея Гончаренко могут исключить из состава делегации Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) после того, как он утратил членство во фракции. Международные делегации Верховной Рады формируются по квотному принципу фракций. Теперь вопрос о дальнейшем участии народного депутата в делегации должны рассмотреть регламентный комитет и председатель Верховной Рады.

Об этом народный депутат Юрий Камельчук заявил в эфире Вечір.LIVE, отвечая на вопрос, будет ли Верховная Рада поднимать вопрос о членстве Алексея Гончаренко в Парламентской ассамблее Совета Европы, или это должна сделать его фракция.

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Гончаренко может лишиться места в ПАСЕ

Юрий Камельчук отметил, что фракция "Европейская солидарность" уже выразила свою позицию, исключив Алексея Гончаренко из своего состава.

По его словам, поскольку все делегации формируются по квоте фракций, это исключение может стать для народного депутата основанием для потери места в делегации ПАСЕ.

"Дело в том, что фракция, если она исключила его из своего состава, уже высказалась, а все делегации формируются по квоте фракций. Поэтому дальше вопрос за регламентным комитетом и председателем Верховной Рады, как этот процесс будет продолжаться дальше, потому что фактически это исключение для него является угрозой, как исключение из делегации", — пояснил Камельчук.

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Новини.LIVE сообщали, что 5 октября фракция "Европейская Солидарность" исключила Алексея Гончаренко из своего состава. В партии заявили, что его позиции относительно завершения войны и будущей архитектуры безопасности Украины разошлись с позицией политической силы.

Новини.LIVE также писали, что в центральных органах исполнительной власти планируют сократить более 4 тысяч вакантных должностей. Также планируется уменьшить количество заместителей министров и руководителей других центральных органов власти. Правительство параллельно проводит функциональную диагностику госаппарата и готовит изменения в системе образования.

Верховная Рада Алексей Гончаренко ПАСЕ Европейская Солидарность политики народные депутаты
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина

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