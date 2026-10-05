Гончаренко исключили из фракции ЕС: причина

Народный депутат Украины, член фракции партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко. Фото: facebook.com/alexeygoncharenko

Фракция "Европейская Солидарность" приняла решение прекратить совместную политическую деятельность с Алексеем Гончаренко из-за идеологических разногласий. В заявлении отмечается, что публичные позиции политика относительно завершения войны и будущей архитектуры безопасности Украины расходятся с позицией партии и ее идеологическими принципами. В то же время в "Европейской Солидарности" подчеркнули, что это решение не перечеркивает годы совместной работы.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заявление фракции "Европейская Солидарность" в понедельник, 5 октября.

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Почему Гончаренко исключили из фракции "ЕС"

В "Европейской Солидарности" подчеркнули, что партия является демократической политической силой, в которой всегда были и будут дискуссии, разные взгляды и острые споры. Там отметили, что это нормально для политической силы, уважающей свободу слова и мысли.

В то же время в партии провели принципиальную грань между дискуссией о политической тактике и разногласиями в базовых ценностях и стратегическом курсе страны.

В заявлении фракция назвала такими принципами сильную украинскую армию, украинский язык, независимую украинскую церковь, членство Украины в Европейском Союзе и НАТО. В "Европейской Солидарности" убеждены, что это фундамент украинской государственности, который помог Украине выстоять в годы войны с Россией и должен определять её будущее.

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"Эти принципы не зависят от политической конъюнктуры и не могут быть предметом торга — ни внутри Украины, ни тем более на переговорах с Россией".

В "Европейской Солидарности" заявили, что публичные позиции Алексея Гончаренко относительно завершения войны и будущей архитектуры безопасности Украины расходятся с позицией партии и ее идеологическими принципами.

Объясняя решение о прекращении совместного политического пути, во фракции подчеркнули, что партийное единство не может быть формальным, если за ним скрываются принципиально разные взгляды на будущее государства:

"Именно поэтому фракция "Европейская Солидарность" — мы приняли решение, что теперь мы не можем продолжать совместный политический путь из-за идеологических разногласий.

Это решение не перечеркивает годы совместной работы. Но партийное единство не может быть формальностью, за которой скрываются принципиально разные ответы на вопросы о будущем государства".

Что заявили о переговорах и завершении войны

Отдельно в "Европейской Солидарности" заявили, что ответственность за переговорную позицию Украины и дипломатическую стратегию сегодня несет власть, обладающая монобольшинством и всей полнотой полномочий.

Во фракции отметили, что широкая общественная дискуссия, вызванная предложениями Алексея Гончаренко, продемонстрировала необходимость для власти начать честный разговор с обществом о реалистичном пути к прекращению огня и справедливому миру.

"В то же время ответственность за переговорную позицию Украины и дипломатическую стратегию сегодня несет власть, обладающая монобольшинством и всей полнотой полномочий. И широкая общественная дискуссия, вызванная предложениями Алексея Гончаренко, продемонстрировала очевидное: власть должна наконец начать честный разговор с обществом о том, как она видит реалистичный путь к прекращению огня и справедливому миру. "Планы устойчивости" и "декларации мощи" больше не дают ответов на эти вопросы", — говорится в заявлении "ЕС".

В партии также подчеркнули необходимость обсуждения путей завершения войны, достижения справедливого мира, получения действенных гарантий безопасности и недопущения новой российской агрессии:

"Украине нужен широкий и сложный разговор о том, как завершить войну, достичь справедливого мира, получить действенные гарантии безопасности и не допустить новой российской агрессии. И общество имеет право знать не только то, к чему мы все стремимся, но и какова реалистичная стратегия достижения этой цели".

В "Европейской Солидарности" заявили о готовности к такой дискуссии, однако подчеркнули, что их исходная позиция остается неизменной:

"Мы готовы к этой дискуссии. Но наша исходная позиция неизменна: мир не может оплачиваться отказом от того, ради чего и благодаря чему Украина выстояла в этой войне.

Компромиссы могут быть частью пути к завершению войны. Но независимость Украины, её европейское будущее, вопросы национальной идентичности и право самостоятельно определять систему собственной безопасности — не предмет компромисса".

Что заявили о единстве команды "ЕС"

Во фракции также подчеркнули, что для них важно единство команды, основанное на общих ценностях и принципах.

"Для нас важно единство команды, основанное на общих ценностях и принципах. Команда "ЕС" — это не только фракция, но и десятки тысяч партийцев, самыми авторитетными из которых являются наши коллеги, сегодня находящиеся в рядах ВСУ и чье мнение и позиция по поводу защиты страны являются для нас принципиальными", — отметили во фракции.

Скриншот заявления "ЕС"/Facebook

Что предшествовало

4 октября Алексей Гончаренко опубликовал колонку, в которой изложил свое видение возможного завершения войны и будущей системы безопасности Украины.

Накануне он также публично заявлял о необходимости договариваться с Россией и предлагал двигаться к завершению войны через отдельные договоренности, в частности о прекращении дальнобойных ударов и разблокировании Черного моря.

В своей колонке депутат также предложил обсудить нейтральный статус Украины и ряд других вопросов, связанных с завершением войны.

Новини.LIVE писали, что Алексей Гончаренко заявил, что в Верховной Раде нет законопроекта о принудительной мобилизации женщин. Нардеп подчеркнул, что категорически выступает против принудительной мобилизации и считает, что служба должна быть добровольным выбором. По его словам, такие разговоры вредны для Украины на фоне демографического кризиса.

Новини.LIVE сообщали, что недавно Алексей Гончаренко заявил, что пока не видит безопасного механизма проведения выборов в Украине во время войны. Среди проблем он назвал безопасность избирательных участков, голосование военных, украинцев за рубежом и жителей прифронтовых территорий. По его мнению, сначала должна закончиться война, а уже после этого Украина должна перейти к выборам.