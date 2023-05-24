Главный конкурент Трампа объявит, что будет баллотироваться в президента США

Губернатор Флориды Рон ДеСантис. Фото: Reuters

Губернатор Флориды Рон ДеСантис сегодня, 24 мая, объявит, что баллотируется в президенты США во время обсуждения с генеральным директором Twitter Илоном Маском. В то же время он подаст в Федеральную избирательную комиссию документ о своем выдвижении.

Об этом сообщает NBC News.

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Что известно

Известно, что в среду, 24 мая, в 18:00 вечера по восточному времени, Маск и ДеСантис проведут событие в Twitter Spaces, платформе сайта для аудиочатов. Его будет модерировать Дэвид Сакс, технологический предприниматель, который является доверенным лицом Маска и сторонником ДеСантиса.

Издание отмечает, что тесные отношения ДеСантиса с Маском могут стать значительным толчком для его карьеры, поскольку он станет известен огромной аудитории Маска, включая его 140 миллионов подписчиков в Твиттере, и заслужит доверие к ним.

Отметим, ДеСантис станет главным соперником бывшего президента Дональда Трампа в борьбе за выдвижение в президенты США от Республиканской партии, когда сделает официальное заявление.

Напомним, в апреле соцопросы свидетельствовали, что, несмотря на уголовные обвинения, Трампа поддерживает более 50% республиканцев.