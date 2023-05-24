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Головний конкурент Трампа оголосить, що балотуватиметься в президента США

24 травня 2023 16:14
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Головний конкурент Трампа оголосить, що балотуватиметься в президента США
Губернатор Флориди Рон ДеСантіс. Фото: Reuters
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Губернатор Флориди Рон ДеСантіс сьогодні, 24 травня, оголосить, що балотується в президенти США під час обговорення з генеральним директором Twitter Ілоном Маском. Водночас він подасть  до Федеральної виборчої комісії документ щодо свого висування.

Про це повідомляє  NBC News.

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Що відомо

Відомо, що у середу, 24 травня, о 18:00 вечора за східним часом, Маск і ДеСантіс проведуть подію на Twitter Spaces, платформі сайту для аудіочатів. Його модеруватиме Девід Сакс, технологічний підприємець, який є довіреною особою Маска та прихильником ДеСантіса. 

Видання зазначає, що тісні стосунки ДеСантіса з Маском можуть стати значним поштовхом для його кар'єри, оскільки він стане відомим на величезну аудиторію Маска, включаючи його 140 мільйонів підписників у Твіттері, і заслужить довіру людей.

Зазначимо, ДеСантіс стане головним суперником колишнього президента Дональда Трампа в боротьбі за висування в президенти США від Республіканської партії, коли зробить офіційну заяву.

Нагадаємо, у квітні соцопитування свідчили, що попри кримінальні звинувачення, Трампа підтримує понад 50% республіканців.

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