Головний конкурент Трампа оголосить, що балотуватиметься в президента США

Губернатор Флориди Рон ДеСантіс. Фото: Reuters

Губернатор Флориди Рон ДеСантіс сьогодні, 24 травня, оголосить, що балотується в президенти США під час обговорення з генеральним директором Twitter Ілоном Маском. Водночас він подасть до Федеральної виборчої комісії документ щодо свого висування.

Про це повідомляє NBC News.

Читайте також:

Що відомо

Відомо, що у середу, 24 травня, о 18:00 вечора за східним часом, Маск і ДеСантіс проведуть подію на Twitter Spaces, платформі сайту для аудіочатів. Його модеруватиме Девід Сакс, технологічний підприємець, який є довіреною особою Маска та прихильником ДеСантіса.

Видання зазначає, що тісні стосунки ДеСантіса з Маском можуть стати значним поштовхом для його кар'єри, оскільки він стане відомим на величезну аудиторію Маска, включаючи його 140 мільйонів підписників у Твіттері, і заслужить довіру людей.

Зазначимо, ДеСантіс стане головним суперником колишнього президента Дональда Трампа в боротьбі за висування в президенти США від Республіканської партії, коли зробить офіційну заяву.

Нагадаємо, у квітні соцопитування свідчили, що попри кримінальні звинувачення, Трампа підтримує понад 50% республіканців.