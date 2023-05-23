Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Політика arrow Єдиний темношкірий сенатор-республіканець офіційно іде на вибори-2024 arrow

Єдиний темношкірий сенатор-республіканець офіційно іде на вибори-2024

23 травня 2023 08:48
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Єдиний темношкірий сенатор-республіканець офіційно іде на вибори-2024
Тім Скотт, американський сенатор від Республіканської партії. Фото: Reuters/Randall Hill
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

У праймеріз від Республіканської партії взяв участь єдиний темношкірий сенатор від цієї партії за усю її історію Тім Скотт. Скотт пообіцяв боротися із ультралівими і принести у Білий дім віру.

Про це повідомляє медіакомпанія CNN.

Читайте також:

Несподіваний кандидат

У праймеріз Республіканської партії США включився сенатор від Південної Кароліни Тім Скотт.

Його особливістю є те, що Скотт — єдиний афроамериканець в Сенаті Конгресу США від Республіканської партії.

2010 року він потрапив до Палати представників (нижньої палати Конгресу. — Ред.), ставши у ній першим за понад століття темношкірим республіканцем. У Сенаті він взагалі перший афроамериканець, який представляє Республіканську партію.

Проти ультралівих

Виступаючи у своїй альма-матер Південному університеті Чарльстона (рідного міста Скотта, Північного Чарльстона), сенатор заявив, що буде протистояти "радикальним лівим" і прагне принести в Білий дім віру та консервативну політику, сприятливу для бізнесу.

"Я — кандидат, якого найбільше бояться ультраліві", — наголосив Тім Скотт.

Реакція Трампа

Інший потенційний кандидат в президенти від Республіканської партії, Дональд Трамп, і його медіаресурси підтримали Тіма Скотта.

Трамп прямо заявив, що балотування Скотта допоможе не перемогти на праймеріз його головному кандидату, Рону ДеСантісу.

Нагадаємо, у квітні соцопитування свідчили, що Трампа підтримує понад 50% республіканців, попри кримінальні звинувачення.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

14:09 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

00:25 Приват24 тимчасово припинить роботу: банк назвав причину

06:24 В Україні планують звільнити від військової служби ще одну категорію громадян

Оновлено

18:05 Як отримати дозвіл на зброю в Україні у 2023 році?

Новина з відео

07:00 В Україну суне дощовий фронт: які області заллє найбільше

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

12:04 Мудрик вирішив, де продовжить кар'єру

05:43 УБД та учасник війни: у чому суттєва різниця та які надаються пільги

08:56ППО збила усі 18 ракет під час нічної російської атаки, — Залужний

19:22 Мудрик не потрібен "Челсі": клуб ухвалив рішення щодо гравця

23:20Пілот Karaya розповів, чому в РФ сталося масове падіння авіації

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB