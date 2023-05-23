Єдиний темношкірий сенатор-республіканець офіційно іде на вибори-2024
У праймеріз від Республіканської партії взяв участь єдиний темношкірий сенатор від цієї партії за усю її історію Тім Скотт. Скотт пообіцяв боротися із ультралівими і принести у Білий дім віру.
Про це повідомляє медіакомпанія CNN.
Несподіваний кандидат
У праймеріз Республіканської партії США включився сенатор від Південної Кароліни Тім Скотт.
Його особливістю є те, що Скотт — єдиний афроамериканець в Сенаті Конгресу США від Республіканської партії.
2010 року він потрапив до Палати представників (нижньої палати Конгресу. — Ред.), ставши у ній першим за понад століття темношкірим республіканцем. У Сенаті він взагалі перший афроамериканець, який представляє Республіканську партію.
Проти ультралівих
Виступаючи у своїй альма-матер Південному університеті Чарльстона (рідного міста Скотта, Північного Чарльстона), сенатор заявив, що буде протистояти "радикальним лівим" і прагне принести в Білий дім віру та консервативну політику, сприятливу для бізнесу.
"Я — кандидат, якого найбільше бояться ультраліві", — наголосив Тім Скотт.
Реакція Трампа
Інший потенційний кандидат в президенти від Республіканської партії, Дональд Трамп, і його медіаресурси підтримали Тіма Скотта.
Трамп прямо заявив, що балотування Скотта допоможе не перемогти на праймеріз його головному кандидату, Рону ДеСантісу.
Нагадаємо, у квітні соцопитування свідчили, що Трампа підтримує понад 50% республіканців, попри кримінальні звинувачення.