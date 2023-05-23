Єдиний темношкірий сенатор-республіканець офіційно іде на вибори-2024

Тім Скотт, американський сенатор від Республіканської партії. Фото: Reuters/Randall Hill

У праймеріз від Республіканської партії взяв участь єдиний темношкірий сенатор від цієї партії за усю її історію Тім Скотт. Скотт пообіцяв боротися із ультралівими і принести у Білий дім віру.

Про це повідомляє медіакомпанія CNN.

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Несподіваний кандидат

У праймеріз Республіканської партії США включився сенатор від Південної Кароліни Тім Скотт.

Його особливістю є те, що Скотт — єдиний афроамериканець в Сенаті Конгресу США від Республіканської партії.

2010 року він потрапив до Палати представників (нижньої палати Конгресу. — Ред.), ставши у ній першим за понад століття темношкірим республіканцем. У Сенаті він взагалі перший афроамериканець, який представляє Республіканську партію.

Проти ультралівих

Виступаючи у своїй альма-матер Південному університеті Чарльстона (рідного міста Скотта, Північного Чарльстона), сенатор заявив, що буде протистояти "радикальним лівим" і прагне принести в Білий дім віру та консервативну політику, сприятливу для бізнесу.

"Я — кандидат, якого найбільше бояться ультраліві", — наголосив Тім Скотт.

Реакція Трампа

Інший потенційний кандидат в президенти від Республіканської партії, Дональд Трамп, і його медіаресурси підтримали Тіма Скотта.

Трамп прямо заявив, що балотування Скотта допоможе не перемогти на праймеріз його головному кандидату, Рону ДеСантісу.

Нагадаємо, у квітні соцопитування свідчили, що Трампа підтримує понад 50% республіканців, попри кримінальні звинувачення.