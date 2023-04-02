Трампа підтримує понад 50% республіканців, попри кримінальні звинувачення: опитування

Колишній Президент США Дональд Трамп

Більша частина республіканців готова підтримати кандидатуру Дональда Трампа на президентських виборах у США 2024 року, попри намір влади висунути йому кримінальне обвинувачення.

Про це свідчить опитування Yahoo News/YouGov.

Читайте також:

Понад 50% голосів

Як зазначається в опитуванні, 54% республіканців хотіли б бачити Трампа президентом, 33% — проголосували б за когось іншого.

Обираючи між Трампом та губернатором Флориди Роном ДеСантісом, 57% надали б перевагу першому та 31% — другому. Скандальний експрезидент навіть отримує підтримку більшості (52%), коли протиставляється ширшому колу кандидатів із 10 оголошених і потенційних суперників від Республіканської партії, тоді як ДеСантіс має 21% голосів.

Зазначається, що в опитуванні взяли участь 1089 дорослих американців протягом перших 24 годин після того, як велике журі присяжних Нью-Йорка проголосувало за звинувачення Трампа.

Нагадаємо, що більшість американців вважають, що кримінальні звинувачення проти Дональда Трампа мають позбавити його права балотуватися на президентських виборах у 2024 році. При цьому досить високий показник підтримки такої точки зору і серед республіканців.

Також раніше юрист пояснив, чи завадять кримінальні обвинувачення участі Трампа у виборах.