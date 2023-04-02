Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Політика arrow Трампа підтримує понад 50% республіканців, попри кримінальні звинувачення: опитування arrow

Трампа підтримує понад 50% республіканців, попри кримінальні звинувачення: опитування

2 квітня 2023 15:00
- Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Колишній Президент США Дональд Трамп
- Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Більша частина республіканців готова підтримати кандидатуру Дональда Трампа на президентських виборах у США 2024 року, попри намір влади висунути йому кримінальне обвинувачення.

Про це свідчить опитування Yahoo News/YouGov.

Читайте також:

Понад 50% голосів

Як зазначається в опитуванні, 54% республіканців хотіли б бачити Трампа президентом, 33% — проголосували б за когось іншого.

Обираючи між Трампом та губернатором Флориди Роном ДеСантісом, 57% надали б перевагу першому та 31% — другому. Скандальний експрезидент навіть отримує підтримку більшості (52%), коли протиставляється ширшому колу кандидатів із 10 оголошених і потенційних суперників від Республіканської партії, тоді як ДеСантіс має 21% голосів.

Зазначається, що в опитуванні взяли участь 1089 дорослих американців протягом перших 24 годин після того, як велике журі присяжних Нью-Йорка проголосувало за звинувачення Трампа.

Нагадаємо, що більшість американців вважають, що кримінальні звинувачення проти Дональда Трампа мають позбавити його права балотуватися на президентських виборах у 2024 році. При цьому досить високий показник підтримки такої точки зору і серед республіканців. 

Також раніше юрист пояснив, чи завадять кримінальні обвинувачення участі Трампа у виборах.

 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

16:22 В Україні змінюють граничний вік прийняття на військову службу офіцерів

19:18 Донька Ольги Сумської разом з чоловіком відвідала прем'єру серіалу від пропутінського режисера

06:23Пенсія у 100 тисяч гривень: у ПФУ розповіли, хто з українців отримує найбільші виплати

19:50 Чим та як слід поливати моркву, щоб зібрати багатий урожай: секрет городників

Новина з фото

16:35 У Києві попрощалися з тренеркою з художньої гімнастики Альбіною Дерюгіною

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Ексклюзив

06:20Контрнаступ ЗСУ: чим ворог може нищити "Леопарди" та "Челленджери"

Новина з відео

12:15Зеленський розповів про секретну зброю, яка допомогла захистити Київську область від окупантів

21:45 Вчені розгадали таємницю загадкового "космічного корабля" Оумуамуа

22:14 У Білому домі розповіли, чи збирається рф застосовувати ядерну зброю у війні в Україні

14:57 Північна Македонія передала ЗСУ літаки Су-25: які ще зразки авіації просить Україна

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB