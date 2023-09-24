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Глава ВРУ рассказал, находятся ли его дети в Украине

24 сентября 2023 14:57
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Глава ВРУ рассказал, находятся ли его дети в Украине
Глава Верховной Рады Рулан Стефанчук. Фото: google.com
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук рассказал, где находятся его двое совершеннолетних детей — дочь и сын. По его словам, они проживают и учатся в Киеве.

Об этом Руслан Стефанчук сказал в интервью "Радио Свобода".

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Дети Стефанчука

"Они — здесь, в Украине, а не прячутся нигде в других странах. Опять же, в отличие от очень многих детей других политических сил. И они здесь вместе со мной. А для них это важно. И для меня это важно", — рассказал Стефанчук.

Глава Верховной Рады говорит, что его сыну 18 лет. Он учится в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко.

Дочь Стефанчука до полномасштабного вторжения России училась в Венском университете. После 24 февраля 2022 она решила остаться в Украине.

"24 февраля она сказала, что, "папа, в такое сложное для страны время я не могу вернуться на учебу", и перевелась в Киевский университет. Тоже учится в Киевском университете. Я тогда сказал ей: "Как отец не могу тебя понять, потому что я знаю, сколько ты потратила для того, чтобы туда поступить (вы знаете, что туда поступить по договоренности невозможно), но как гражданин я горжусь тобой", — рассказал Стефанчук.

Напомним, народный депутат от "Слуги народа" Мария Мезенцева крестила сына нардепки от группы "Довіра" Ларисы Билозир. На фотографиях, которые опубликовала политик, можно увидеть, что крестным отцом стал бизнесмен Юрий Косюк.

Также мы писали, что народные депутаты Ярослав Железняк и Ольга Коваль стали родителями. У них родился сын.

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