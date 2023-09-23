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Для онука співачки Білозір обрали заможних хрещених: серед них нардепка "Слуги народу"

23 вересня 2023 15:23
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Для онука співачки Білозір обрали заможних хрещених: серед них нардепка "Слуги народу"
Нардепка Марія Мезенцева та бізнесмен Юрій Косюк під час хрещення. Фото: інстаграм депутатки
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Народна депутатка від "Слуги народу" Марія Мезенцева похрестила сина нардепки від групи "Довіра" Лариси Білозір. На світлинах, які опублікувала політик, можна побачити, що хрещеним батьком став бізнесмен Юрій Косюк.

Про це вона повідомила на своїй сторінці в Instagram.

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Хрещення сина депутатки

"Хрестили Матвійчика. Це для мене велика честь. Ти — супермама! Ви дійсно неймовірна родина! Ціную і поважаю! Дякую, що обрали мене для нашого янгола", — зазначила Мезенцева.

Що відомо про хрещеного батька

Зазначається, що Юрій Косюк є власником агрохолдингу "Миронівський хлібопродукт".

У 2008 році він отримав звання "Герой України". 

Також під час повномасштабного вторгнення бізнесмен увійшов до трійки топпідприємців, які надали найбільше своїх коштів на благодійність за час війни.

Родина Білозір

Матвій, якого похрестила депутатка, є третьою дитиною Лариси Білозір. Вона народила його 6 лютого 2023 року.

Відомо, що чоловіком громадської діячки є Андрій Білозір, син відомої української співачки Оксани Білозір та композитора Ігоря Білозіра.

Також пара має двох старших доньок.

Нагадаємо, раніше народні депутати Ярослав Железняк і Ольга Коваль стали батьками. В них народився син.

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