Чи позбавлять Шуфрича депутатського мандата: відповів Стефанчук

Нестор Шуфрич у суді. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Народний депутат Нестор Шуфрич наразі перебуває у СІЗО. Його підозрюють у державній зраді й, відповідно, можуть позбавити депутатського мандата.

Про це повідомив керівник ВР Руслан Стефанчук в інтерв'ю для видання Радіо Свобода.

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За словами Стефанчука, для того того, щоб позбавити Нестора Шуфрича депутатського мандата, є усі механізми.

"Безперечно, ще раз кажу, механізми всі є. Вони прописані в семи пунктах, які передбачені в Конституції України. Причому я хочу зауважити, що під час воєнного стану Конституцію міняти не можна. І тому ми маємо послуговуватися саме цими сімома пунктами", — стверджує Стефанчук.

Відтак, Шуфрич може самостійно написати заяву щодо складання мандата. Також для цього є відповідне рішення суду.

"Це власна заява. Якщо він буде бажати і її напише. І друге — це рішення суду, яке набуло законної сили. Тому що, слава Богу, в Україні є суд. І я, до речі, як юрист не маю права коментувати цих речей, допоки триває слідство. Тільки рішення суду в кримінальній справі, яке набуло законної сили, є абсолютним і неспростовним критерієм для визнання вини будь-якої особи", — додає Стефанчук.

Як стверджує політик, у випадку, якщо Шуфрич не погодиться писати заяву й не було б рішення суду, все рівно немає підстав для того, щоб він залишився народним депутатом.

"Тому що є сім передумов. Якщо буде хоча б одна передумова, яка передбачена в Конституції, безперечно, він складе мандат", — наголошує керівник ВР.

Нагадаємо, минулої п'ятниці, 15 вересня, Печерський суд Києва відправив нардепа Нестора Шуфрича під арешт до 13 листопада. При цьому сума застави не була озвучена.

Перед тим у нього вдома пройшли обшуки, під час яких у нього було виявлено "матеріал", що відображає план "автономії" для Донецької та Луганської областей. Шуфрича звинувачують у державній зраді.