Чи позбавлять Шуфрича депутатського мандата: відповів Стефанчук
Народний депутат Нестор Шуфрич наразі перебуває у СІЗО. Його підозрюють у державній зраді й, відповідно, можуть позбавити депутатського мандата.
Про це повідомив керівник ВР Руслан Стефанчук в інтерв'ю для видання Радіо Свобода.
Як можуть позбавити Шуфрича мандата
За словами Стефанчука, для того того, щоб позбавити Нестора Шуфрича депутатського мандата, є усі механізми.
"Безперечно, ще раз кажу, механізми всі є. Вони прописані в семи пунктах, які передбачені в Конституції України. Причому я хочу зауважити, що під час воєнного стану Конституцію міняти не можна. І тому ми маємо послуговуватися саме цими сімома пунктами", — стверджує Стефанчук.
Відтак, Шуфрич може самостійно написати заяву щодо складання мандата. Також для цього є відповідне рішення суду.
"Це власна заява. Якщо він буде бажати і її напише. І друге — це рішення суду, яке набуло законної сили. Тому що, слава Богу, в Україні є суд. І я, до речі, як юрист не маю права коментувати цих речей, допоки триває слідство. Тільки рішення суду в кримінальній справі, яке набуло законної сили, є абсолютним і неспростовним критерієм для визнання вини будь-якої особи", — додає Стефанчук.
Як стверджує політик, у випадку, якщо Шуфрич не погодиться писати заяву й не було б рішення суду, все рівно немає підстав для того, щоб він залишився народним депутатом.
"Тому що є сім передумов. Якщо буде хоча б одна передумова, яка передбачена в Конституції, безперечно, він складе мандат", — наголошує керівник ВР.
Нагадаємо, минулої п'ятниці, 15 вересня, Печерський суд Києва відправив нардепа Нестора Шуфрича під арешт до 13 листопада. При цьому сума застави не була озвучена.
Перед тим у нього вдома пройшли обшуки, під час яких у нього було виявлено "матеріал", що відображає план "автономії" для Донецької та Луганської областей. Шуфрича звинувачують у державній зраді.