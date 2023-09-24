Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Політика arrow Голова ВРУ розповів, чи перебувають його діти в Україні arrow

Голова ВРУ розповів, чи перебувають його діти в Україні

24 вересня 2023 14:57
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Голова ВРУ розповів, чи перебувають його діти в Україні
Голова Верховної Ради Рулан Стефанчук. Фото: google.com
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук розповів, де перебувають його двоє повнолітніх дітей — донька та син. За його словами, вони проживають та навчаються в Києві.

Про це Руслан Стефанчук сказав в інтерв’ю "Радіо Свобода".

Читайте також:

Діти Стефанчука

"Вони — тут, в Україні, а не ховаються ніде в інших країнах. Знову ж таки, на відміну від дуже багатьох дітей інших політичних сил. І вони тут разом зі мною. А для них це важливо. І для мене це важливо", — розповів Стефанчук.

Голова Верховної Ради каже, що його сину 18 років. Він навчається у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. 

Донька Стефанчука до повномасштабного вторгнення Росії навчалася у Віденському університеті. Після 24 лютого 2022 року вона вирішила залишитися в Україні.

"24 лютого вона сказала, що, "тату, в такий складний для країни час я не можу повернутися на навчання", і перевелася в Київський університет. Теж навчається в Київському університеті. Я тоді сказав їй: "Як батько не можу тебе зрозуміти, тому що я знаю, скільки ти витратила для того, щоб туди вступити (ви знаєте, що туди вступити по домовленості неможливо), але як громадянин я пишаюся тобою", — розповів Стефанчук.

Нагадаємо, народна депутатка від "Слуги народу" Марія Мезенцева похрестила сина нардепки від групи "Довіра" Лариси Білозір. На світлинах, які опублікувала політик, можна побачити, що хрещеним батьком став бізнесмен Юрій Косюк.

Також ми писали, народні депутати Ярослав Железняк і Ольга Коваль стали батьками. В них народився син.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

09:07 На в'їзді до Києва зупиняють та перевіряють кожну автівку: в чому причина

06:10 Пенсії підвищать на 500 грн: хто з українців має право на доплату

10:53 "Є наказ": в Україні починають масово відраховувати студентів

17:38 Уманські правоохоронці видворили 50-річного громадянина Ізраїлю: що відомо

Оновлено

14:23 Зміни в оплаті комуналки: Нафтогаз зробив важливе попередження

None

Багато чого везу: Зеленський розповів Новини.LIVE про свої враження від візиту до США

13:45 Били і пакували в авто: відео жорсткого затримання чоловіка працівниками ТЦК у Львові

Новина з відео

11:48 Вручення повісток під Києвом: затори з автівок зростають

Новина з фото

10:54 Якими статками володіє затриманий нардеп Шуфрич: оцінка Forbes

Новина з відео

12:45 Тіну Кароль у відвертій сукні присоромили за невдалий образ: "Чого кривляти?"

02:17 Нове обмеження для водіїв: коли ввійде в дію та хто під нього підпадає

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз