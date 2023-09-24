Голова ВРУ розповів, чи перебувають його діти в Україні

Голова Верховної Ради Рулан Стефанчук. Фото: google.com

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук розповів, де перебувають його двоє повнолітніх дітей — донька та син. За його словами, вони проживають та навчаються в Києві.

Про це Руслан Стефанчук сказав в інтерв’ю "Радіо Свобода".

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Діти Стефанчука

"Вони — тут, в Україні, а не ховаються ніде в інших країнах. Знову ж таки, на відміну від дуже багатьох дітей інших політичних сил. І вони тут разом зі мною. А для них це важливо. І для мене це важливо", — розповів Стефанчук.

Голова Верховної Ради каже, що його сину 18 років. Він навчається у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.

Донька Стефанчука до повномасштабного вторгнення Росії навчалася у Віденському університеті. Після 24 лютого 2022 року вона вирішила залишитися в Україні.

"24 лютого вона сказала, що, "тату, в такий складний для країни час я не можу повернутися на навчання", і перевелася в Київський університет. Теж навчається в Київському університеті. Я тоді сказав їй: "Як батько не можу тебе зрозуміти, тому що я знаю, скільки ти витратила для того, щоб туди вступити (ви знаєте, що туди вступити по домовленості неможливо), але як громадянин я пишаюся тобою", — розповів Стефанчук.

Нагадаємо, народна депутатка від "Слуги народу" Марія Мезенцева похрестила сина нардепки від групи "Довіра" Лариси Білозір. На світлинах, які опублікувала політик, можна побачити, що хрещеним батьком став бізнесмен Юрій Косюк.

Також ми писали, народні депутати Ярослав Железняк і Ольга Коваль стали батьками. В них народився син.