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Глава республиканцев в Сенате против включения военной помощи Украине во временный бюджет США

14 ноября 2023 16:45
51d910e9-c66f-45ed-cb6b-a051260cbd00 - Савинцев Сергей
Лидер республиканцев в Сенате США предложил принять временный бюджет без денег для Украины
Митч Макконнелл против выделения Украине дополнительной военной помощи Фото: google.com
51d910e9-c66f-45ed-cb6b-a051260cbd00 - Савинцев Сергей

Лидер республиканцев в Сенате США Митч Макконнелл выступил против выделения дополнительных средств на военную помощь Украине. Он предлагает принять временный бюджет США, не предусматривающий денег для Украины.

Об этом сообщила The Hill, цитируя Макконнелла.

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Митч Макконнелл пояснил, что это необходимо во избежание шатдауна — прекращения работы правительства, поскольку основной бюджет не был принят в установленный срок.

"Это ответственная мера, которая позволит сохранить работоспособность, избежать вредного сокращения федеральных расходов", — подчеркнул Макконнелл.

Он также уточнил, что временный бюджет позволит завершить работу над полноценными законопроектами по годовым расходам в течение следующих двух месяцев.

Таким образом, глава республиканцев в Сенате поддержал предложение спикера Палаты представителей США Майка Джонсона относительно временного бюджета, который захотел рассматривать помощь Украине и Израилю отдельно.

Напомним, Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон обнародовал резолюцию с двухэтапным временным финансированием правительства для предотвращения шатдауна без учета помощи Израилю и Украине. Документ подвергли резкой критике и отклонили в Белом доме и в Сенате.

Также мы писали, что Соединенные Штаты использовали почти все выделенные ресурсы для поддержки Украины через ее войну. Около 96% американской финансовой помощи уже израсходовано.

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