Верховна Рада працюватиме під час тривог: як депутати голосуватимуть в укритті

Нардепи в залі парламенту. Фото: пресслужба Ради

Верховна Рада продовжуватиме роботу під час повітряних тривог. Народним депутатам даватимуть 10 хвилин на спуск в укриття. Там уже підготували необхідну інфраструктуру та розставили стільці для 330 парламентарів.

Про це повідомила народна депутатка Ольга Василевська-Смаглюк, передає Новини.LIVE.

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Допис Ольги Василевської-Смашлюк. Фото: скриншот

Як депутати голосуватимуть в укритті

За словами Василевської-Смаглюк, новий формат роботи має дозволити парламенту не переривати пленарні засідання через оголошення повітряної тривоги.

Для голосування народні депутати використовуватимуть власні планшети або телефони. За допомогою персонального QR-коду вони зможуть перейти на спеціальну сторінку для голосувань.

Таким чином, після спуску в укриття депутати зможуть продовжувати брати участь у розгляді законопроєктів та голосувати за рішення парламенту.

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Перед повноцінним запуском новий формат роботи планують перевірити. Найближчими днями депутати спускатимуться до укриття групами приблизно по 20 осіб, щоб протестувати систему.

В укритті вже підготували місця для 330 народних обранців. Очікується, що нововведення дозволить Верховній Раді не переривати засідання під час тривог та ефективніше використовувати час пленарної роботи.

Як писали Новини.LIVE, частина опозиційних фракцій виступає проти можливого проведення засідань Верховної Ради в укритті під час повітряних тривог. Водночас в Апараті Ради заявили, що вживають заходів для забезпечення безперебійної роботи парламенту під час тривог.

Також Новини.LIVE повідомляли, що наступного тижня Верховна Рада планує розглянути два законопроєкти, які можуть змінити правила дорожнього руху. Один із них стосується електросамокатів та іншого легкого електротранспорту, а другий — посилення штрафів за перевищення швидкості. Зокрема, пропонують запровадити чотири рівні відповідальності залежно від того, наскільки водій перевищив дозволену швидкість.