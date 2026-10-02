Новые правила назначения главы СБУ: президент будет выдвигать кандидатуру, а Рада — голосовать

Депутаты в зале парламента. Фото: пресс-служба Рады

В Верховной Раде предлагают изменить процедуру назначения и освобождения от должности главы Службы безопасности Украины. Законопроект предусматривает приведение положений закона о СБУ в соответствие с Конституцией, которая определяет, что главу спецслужбы назначает и освобождает от должности парламент по представлению президента. Также инициатива предусматривает усиление парламентского контроля за назначением руководящего состава СБУ.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на карточку законопроекта.

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Новые правила для СБУ: главу спецслужбы будет назначать Рада

Авторы законопроекта отмечают, что действующая редакция Закона "О Службе безопасности Украины" противоречит Конституции. Сейчас закон предусматривает, что главу СБУ назначает и освобождает от должности президент Украины.

В то же время Конституция определяет иную процедуру: Верховная Рада назначает и освобождает от должности главу СБУ по представлению президента, а глава государства вносит соответствующее представление в парламент.

Именно эти положения предлагается согласовать на уровне законодательства.

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Кроме того, законопроект предусматривает участие Верховной Рады в назначении представителей руководящего состава СБУ. Речь идет о согласовании предложенных кандидатур в профильном комитете парламента, в полномочия которого входит контроль за деятельностью соответствующих органов.

Как отмечают авторы, изменения должны усилить гражданский демократический контроль за деятельностью Службы безопасности Украины.

Законопроект также связывают с выполнением "Дорожной карты" по вопросам верховенства права в рамках переговорного процесса о вступлении Украины в Европейский Союз.

Помимо закона "О Службе безопасности Украины", изменения предлагается внести в законы "О национальной безопасности Украины" и "О борьбе с терроризмом".

В пояснительной записке отмечается, что инициатива должна способствовать модернизации сектора безопасности и обороны, а также усилению парламентского контроля за органами правопорядка.

Как писали Новини.LIVE, в Верховной Раде зарегистрировали законопроект, предусматривающий расширение возможностей для обучения на языках национальных меньшинств в школах. Документ предлагает ввести отдельный статус для учебных заведений, где более половины учеников обучаются на языке национального меньшинства, а также разрешить дублировать образовательные документы на соответствующем языке. Инициатива также предусматривает учет в образовательных программах истории, культуры, традиций и обычаев национальных меньшинств.

Кроме того, в Украине предлагают ввести льготный расчет стажа для людей, которые находились в российском плену. Согласно законопроекту, один день пребывания в плену может засчитываться как три дня службы при определении права на пенсию и её размера. Для применения такой нормы факт пребывания человека в плену должен быть официально установлен в соответствии с законодательством.