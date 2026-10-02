Новые правила образования национальных меньшинств в Украине: Петер Мадьяр отреагировал на новый законопроект в Раде

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр. Фото: Reuters

В Украине предлагают расширить возможности использования языков национальных меньшинств и коренных народов в образовательном процессе. Соответствующий законопроект на сайте Верховной Рады предусматривает изменения для школ, где обучение ведется на языках национальных меньшинств, являющихся официальными языками ЕС, а также на языках коренных народов Украины. В частности, для таких учебных заведений предлагается ввести особый статус и расширить возможности использования соответствующих языков не только во время обучения, но и в других формах коммуникации.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на текст законопроекта.

Реклама

В Украине хотят расширить возможности обучения на языках национальных меньшинств

Законопроект предусматривает изменения в законы "Об образовании", "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" и "О полном общем среднем образовании".

Согласно документу, украинский язык остается языком образовательного процесса, а использование языков национальных меньшинств и коренных народов предлагается разрешить наряду с государственным языком.

В школах, где действуют классы или группы с обучением на соответствующем языке, предлагается разрешить использовать его также при других формах общения между учениками и работниками учреждения в помещениях и на территории школы.

Читайте также:

Отдельно предусмотрена возможность создания учреждений общего среднего образования со статусом школы национального меньшинства или коренного народа.

Для школ, где более 50 % учащихся обучаются на языке национального меньшинства, являющегося официальным языком ЕС, предусмотрена возможность получить статус учреждения общего среднего образования национального меньшинства.

В таких школах соответствующий язык можно будет использовать в названии учреждения и учредительных документах. По заявлению родителей официальные документы об образовании и приложения к ним смогут дублироваться на этом языке наряду с государственным.

Также руководитель или заместитель руководителя такого учреждения наряду с украинским языком должен владеть языком соответствующего национального меньшинства.

Подобные правила предлагается ввести и для школ коренных народов Украины. В них документы об образовании по заявлению родителей смогут дублироваться на языке соответствующего коренного народа, а служебная документация и надписи в школе — использоваться на двух языках.

Что может быть в образовательных программах

Законопроект предусматривает возможность учитывать в образовательных программах культурную и языковую самобытность соответствующих сообществ.

В частности, ученики смогут изучать национальную историю, материальную и духовную культуру, традиции, символику и обычаи национального меньшинства или коренного народа.

Кроме того, предлагается гарантировать право использовать соответствующий язык не только непосредственно во время обучения, но и в общении между учащимися и другими участниками образовательного процесса.

Гарантии для учащихся в случае закрытия школы

Отдельно законопроект предусматривает гарантии для учащихся в случае реорганизации или ликвидации школы со статусом учебного заведения национального меньшинства или коренного народа.

По заявлению родителей ребенку должны гарантировать возможность продолжить обучение на соответствующем уровне в другом учреждении с таким же статусом, где образование осуществляется на языке соответствующего меньшинства или коренного народа.

Также предлагается изменить правила проведения внешнего оценивания и вступительных экзаменов. По желанию лица задания смогут предоставляться в переводе на соответствующий язык, если оно получило полное общее среднее образование на другом языке, за исключением заданий по предметам языкового компонента.

Реакция Петера Мадьара

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр прокомментировал данный законопроект. Он отметил, что ожидает полного обеспечения образовательных прав венгерского меньшинства в Украине, в частности права на обучение на родном языке.

"Каждый имеет право на образование на родном языке, и мы ожидаем, что эти права будут в полной мере уважаться и гарантироваться на практике", — заявил Мадьяр.

Пост Петера Мадяра. Фото: скриншот

Как писали Новини.LIVE, Раде предлагают ввести льготный расчет стажа для военных и других лиц, лишенных личной свободы в результате вооруженной агрессии РФ. Согласно законопроекту, один день в плену будет засчитываться как три дня службы при определении права на пенсию и её размера. Для этого факт пребывания человека в плену должен быть официально установлен в соответствии с законодательством.

Также в Верховной Раде предлагают уточнить правила определения места проживания ребенка в спорах между родителями, если они не могут прийти к согласию. Проживание ребенка за рубежом не должно быть самостоятельным основанием для отказа одному из родителей в определении места проживания ребенка вместе с ним в Украине. Также суд сможет рассматривать дело на основании имеющихся доказательств, если орган опеки и попечительства не предоставит своего заключения.