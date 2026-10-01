Один день в плену за три дня службы: как Раде предлагают изменить расчет военных пенсий

Депутаты в зале парламента. Фото: пресс-служба Рады

В Украине предлагают ввести льготный расчет стажа для людей, попавших в плен в результате вооруженной агрессии против Украины. Согласно законопроекту на сайте Верховной Рады, один день пребывания в плену предлагается засчитывать как три дня прохождения службы при определении права на пенсию и ее размера. Нововведение коснется лиц, факт пребывания которых в плену официально установлен в соответствии с законодательством.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на текст законопроекта.

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Стаж за дни в плену хотят умножать на три: законопроект

В настоящее время закон предусматривает зачет периода пребывания в плену в стаж для назначения пенсии, если плен не был добровольным и человек во время пребывания в неволе не совершил преступления против мира и человечества. В то же время отдельного льготного коэффициента для такого периода законодательство не устанавливает.

Авторы инициативы предлагают изменить этот подход. Период лишения личной свободы, факт которого установлен в соответствии с законом о социальной и правовой защите лиц, лишенных свободы в результате вооруженной агрессии против Украины, будет засчитываться в стаж на льготных условиях — один день плена за три дня службы.

В пояснительной записке отмечается, что человек в плену не может влиять на продолжительность пребывания в неволе, продолжать обычное прохождение службы или формировать выслугу лет. Поэтому предлагаемую норму рассматривают как дополнительную социальную гарантию для тех, кто был лишен свободы из-за агрессии РФ.

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При этом право на льготный расчет стажа предлагают увязать с официально установленным фактом лишения личной свободы. Речь идет о лицах, лишенных свободы в связи с защитой суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины и относящихся к определенным законом категориям.

Как писали Новини.LIVE, в Верховной Раде предлагают уточнить правила определения места проживания ребенка в спорах между родителями, в частности если он находится за рубежом. Сам факт проживания ребенка в другой стране не должен быть отдельным основанием для отказа одному из родителей в иске о проживании ребенка вместе с ним в Украине.

Также недавно Рада в первом чтении поддержала законопроект №15358 об ответственности за эксплуатацию транспортных средств с превышением допустимого уровня шума. Во время военного положения за повторное нарушение в течение года предлагается штраф в размере 34 тысяч гривен и лишение права управления транспортным средством на срок от трех до шести месяцев.