Нові правила призначення голови СБУ: президент подаватиме кандидатуру, а Рада голосуватиме

Нардепи в залі парламенту. Фото: пресслужба Ради

У Верховній Раді пропонують змінити процедуру призначення та звільнення голови Служби безпеки України. Законопроєкт передбачає приведення положень закону про СБУ у відповідність до Конституції, яка визначає, що голову спецслужби призначає і звільняє парламент за поданням президента. Також ініціатива передбачає посилення парламентського контролю за призначенням керівного складу СБУ.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на картку законопроєкту.

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Нові правила для СБУ: голову спецслужби призначатиме Рада

Автори законопроєкту зазначають, що чинна редакція Закону "Про Службу безпеки України" суперечить Конституції. Зараз закон передбачає, що голову СБУ призначає та звільняє президент України.

Водночас Конституція визначає іншу процедуру: Верховна Рада призначає та звільняє голову СБУ за поданням президента, а глава держави вносить відповідне подання до парламенту.

Саме ці положення пропонують узгодити між собою на рівні законодавства.

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Крім того, законопроєкт передбачає участь Верховної Ради у призначенні представників керівного складу СБУ. Йдеться про погодження запропонованих кандидатур у профільному комітеті парламенту, до повноважень якого належить контроль за діяльністю відповідних органів.

Як зазначають автори, зміни мають посилити цивільний демократичний контроль за діяльністю Служби безпеки України.

Законопроєкт також пов’язують із виконанням Дорожньої карти з питань верховенства права у межах переговорного процесу щодо вступу України до Європейського Союзу.

Окрім закону "Про Службу безпеки України", зміни пропонується внести до законів "Про національну безпеку України" та "Про боротьбу з тероризмом".

У пояснювальній записці наголошується, що ініціатива має сприяти модернізації сектору безпеки й оборони та посиленню парламентського контролю за органами правопорядку.

Як писали Новини.LIVE, у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який передбачає розширення можливостей для навчання мовами національних меншин у школах. Документ пропонує запровадити окремий статус для закладів освіти, де понад половина учнів навчається мовою нацменшини, а також дозволити дублювати освітні документи відповідною мовою. Ініціатива також передбачає врахування в освітніх програмах історії, культури, традицій і звичаїв національних меншин.

Також в Україні пропонують запровадити пільгове обчислення вислуги років для людей, які були в російському полоні. За законопроєктом, один день перебування в полоні можуть зараховувати як три дні служби під час визначення права на пенсію та її розміру. Для застосування такої норми факт перебування людини в полоні має бути офіційно встановлений відповідно до законодавства.