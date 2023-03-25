Чому Угорщина не підтримує членство України в ЄС: Сійярто виступив з заявою

Петер Сійярто

Голова МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив, що Будапешт не підтримає євроатлантичну і європейську інтеграцію України доки "школи на Закарпатті у небезпеці".

Заяву угорського міністра цитує у Twitter речник уряду Угорщини Золтан Ковач.

Позиція Угорщини

Сійярто провів зустріч з помічницею комісара ООН з прав людини Ілзе Брандс Керіс.

"Угорщина не може підтримувати трансатлантичну та європейську інтеграцію України доти, доки угорські школи на Закарпатті перебувають у небезпеці", — заявив Сійярто.

Міністр заявив, що 1300 угорських шкіл і дитячих садків приймають дітей і студентів-біженців з України, і дорікнув, що "99 угорських початкових і середніх шкіл в Україні перебувають під загрозою закриття через український закон про освіту".

Нагадаємо, раніше в Офісі угорського прем'єр-міністра Віктора Обрана натякнули, що країна блокуватиме членство України в ЄС, якщо не будуть виконані їхні вимоги.

Також в Угорщині раніше сказали, що не братимуть участь в закупівлі боєприпасів для України.

Фото: MIKE SEGAR/REUTERS