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Чому Угорщина не підтримує членство України в ЄС: Сійярто виступив з заявою

25 березня 2023 16:05
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Петер Сійярто
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Голова МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив, що Будапешт не підтримає євроатлантичну і європейську інтеграцію України доки "школи на Закарпатті у небезпеці".

Заяву угорського міністра цитує у Twitter речник уряду Угорщини Золтан Ковач.

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Сійярто провів зустріч з помічницею комісара ООН з прав людини Ілзе Брандс Керіс.

"Угорщина не може підтримувати трансатлантичну та європейську інтеграцію України доти, доки угорські школи на Закарпатті перебувають у небезпеці", — заявив Сійярто.

Міністр заявив, що 1300 угорських шкіл і дитячих садків приймають дітей і студентів-біженців з України, і дорікнув, що "99 угорських початкових і середніх шкіл в Україні перебувають під загрозою закриття через український закон про освіту".

Нагадаємо, раніше в Офісі угорського прем'єр-міністра Віктора Обрана натякнули, що країна блокуватиме членство України в ЄС, якщо не будуть виконані їхні вимоги.

Також в Угорщині раніше сказали, що не братимуть участь в закупівлі боєприпасів для України. 

Фото: MIKE SEGAR/REUTERS

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