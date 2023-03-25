Чому Угорщина не підтримує членство України в ЄС: Сійярто виступив з заявою
Голова МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив, що Будапешт не підтримає євроатлантичну і європейську інтеграцію України доки "школи на Закарпатті у небезпеці".
Заяву угорського міністра цитує у Twitter речник уряду Угорщини Золтан Ковач.
-
Науковці оприлюднили нові дані про походження COVID: яка тварина могла бути першим носієм
-
Українцям пояснили, чому "Година Землі" може бути шкідливою для енергосистеми
-
Відомий історик Тімоті Снайдер зустрівся з військовим ЗСУ, який читав в окопі його книгу
-
Російські війська обстріляли Часів Яр: є загиблі
-
Ліквідація колаборантів та посилення репресій: що відбувається на окупованих територіях
-
Одещина отримає спеціальне обладнання для ліквідації забруднень морських портів
-
На Харківщині поліція вилучила тіла двох людей, які загинули від бомбардування рф
-
Стало відомо, як репер Kyivstoner виїхав з України під час повномасштабної війни
-
Міноборони закликало до тиші щодо імовірного контрнаступу ЗСУ
-
В уряді поділилися планами щодо реформи приватизації та управління держпідприємствами
Позиція Угорщини
Сійярто провів зустріч з помічницею комісара ООН з прав людини Ілзе Брандс Керіс.
"Угорщина не може підтримувати трансатлантичну та європейську інтеграцію України доти, доки угорські школи на Закарпатті перебувають у небезпеці", — заявив Сійярто.
Міністр заявив, що 1300 угорських шкіл і дитячих садків приймають дітей і студентів-біженців з України, і дорікнув, що "99 угорських початкових і середніх шкіл в Україні перебувають під загрозою закриття через український закон про освіту".
Нагадаємо, раніше в Офісі угорського прем'єр-міністра Віктора Обрана натякнули, що країна блокуватиме членство України в ЄС, якщо не будуть виконані їхні вимоги.
Також в Угорщині раніше сказали, що не братимуть участь в закупівлі боєприпасів для України.
Фото: MIKE SEGAR/REUTERS