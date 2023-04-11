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Глава МЗС Угорщини приїхав з візитом до Москви: деталі

11 квітня 2023 13:31
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Глава МЗС Угорщини приїхав з візитом до Москви: деталі
Міністр закордонних справ Угорщини прибув до росії. Фото: facebook.com/szijjarto.pete
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сьогодні, 11 квітня міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто приїхав з візитом до Москви. Він планує обговорити питання постачання газу, нафти та ядерного палива.

Про це Сійярто повідомив у Facebook.

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Деталі

Сійярто наголосив про важливість поставок газу, нафти та ядерного палива до Угорщини для енергетичної безпеки його країни.

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Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто в росії. Фото: facebook.com/szijjarto.pete

Він додав, що спочатку поспілкується з російським віцепрем'єр-міністром з питань енергетики Алєксандром Новаком, а потім з генеральним директором "Росатома" Алєксєєм Ліхачовим.

Нагадаємо, голова МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив, що заклик Будапешта зупинити вогонь в Україні та почати мирні переговори не означає, що росії відійдуть усі українські території, які вона зараз контролює. 

Також ми писали, що в Угорщині заявили, що блокуватимуть вступ України в ЄС, якщо не будуть виконані їхні вимоги.

Додамо, Петер Сійярто розповів, чому Угорщина не підтримує членство України. За його словами, Будапешт не підтримає євроатлантичну і європейську інтеграцію України, доки "школи на Закарпатті у небезпеці".

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