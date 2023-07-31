Франция выступила категорически против отделения от Китая

Министр экономики, финансов, промышленного и цифрового суверенитета Франции Бруно Ле Мер. Фото: REUTERS/Stephanie Lecocq

Франция категорически против отделения от Китая. Там назвали "иллюзией" разрыв экономических связей между странами Запада и КНР.

Об этом сообщает AFP.

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Отделение от Китая

Министр экономики, финансов, промышленного и цифрового суверенитета Франции Бруно Ле Мер во время своего визита в Пекин заявил, что пока нет возможности для отделения какой-либо крупной экономики от Китая, а также, что популярная западная концепция снижения рисков не означает, что КНР является риском.

"Снижение рисков означает, что мы хотим быть более независимыми... Мы не хотим осознавать, как мы поняли во время кризиса COVID-19, что мы слишком сильно зависим от некоторых очень специфических компонентов", — отметил Ле Мер.

Стабилизация тона

Reuters пишет, что вице-премьер Китая Хэ Лифен заявил, что Франция сможет стабилизировать тон отношений между Европейским Союзом и Китаем. По его словам, КНР готова сотрудничать с Парижем в сфере финансов, науки и технологических инноваций.

Напомним, Китай снабжает России военными технологиями и технологиями двойного назначения. Москва использует их для ведения войны против Украины.

Также мы писали, что союзники НАТО призвали Китай воздержаться от поддержки России в ее войне против Украины. Они утверждают, что такое партнерство противоречит ценностям Североатлантического союза.