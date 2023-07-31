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Франція виступила категорично проти відокремлення від Китаю

31 липня 2023 10:01
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Франція виступила категорично проти відокремлення від Китаю
Міністр економіки, фінансів, промислового та цифрового суверенітету Франції Бруно Ле Мер. Фото: REUTERS/Stephanie Lecocq
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Франція категорично проти відокремлення від Китаю. Там назвали "ілюзією" розрив економічних зв'язків між країнами Заходу та КНР.

Про це повідомляє AFP.

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Відокремлення від Китаю

Міністр економіки, фінансів, промислового та цифрового суверенітету Франції Бруно Ле Мер під час свого візиту до Пекіна заявив, що наразі немає можливості для відокремлення будь-якої великої економіки від Китаю, а також, що популярна західна концепція зниження ризиків не означає, що КНР є ризиком.

"Зниження ризиків означає, що ми хочемо бути більш незалежними... Ми не хочемо усвідомлювати, як ми зрозуміли під час кризи COVID-19, що ми занадто сильно залежимо від деяких дуже специфічних компонентів", — зазначив Ле Мер.

Стабілізація тону

Reuters пише, що віцепрем'єр Китаю Хе Ліфен заявив, що Франція зможе стабілізувати тон відносин між Європейським Союзом та Китаєм. За його словами, КНР готова співпрацювати з Парижем у сферах фінансів, науки і технологічних інновацій.

Нагадаємо, Китай постачає Росії військові технології та технології подвійного призначення. Москва використовує їх для ведення війни проти України.

Також ми писали, що союзники НАТО закликали Китай утриматися від підтримки Росію у її війні проти України. Вони стверджують, що таке партнерство суперечить цінностям Альянсу. 

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