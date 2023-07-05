Головний дипломат Китаю Ван Ї відзначився расистською заявою на адресу США і Японії
Член китайського Політбюро Ван Ї заявив, що Південна Корея та Японія ніколи не стануть частиною Заходу, скільки б разів не фарбували волосся у білий колір. Тому їм краще бути разом з Китаєм.
Про це повідомляє видання CNN.
"Ви ніколи не станете білими"
Член Політбюро ЦК КПК, колишній міністр закордонних справ Китаю Ван Ї на щорічному Міжнародному форумі тристороннього співробітництва зробив антизахідну заяву з расистськими нотками.
Ван Ї заявив, що Південна Корея і Японія, які також є членами форуму, мають автономізуватися від Заходу, зокрема, від США, і більше співпрацювати з КНР.
"Незалежно від того, наскільки білим ви пофарбували б своє волосся, якою б гострою не зробили форму свого носу, ви ніколи не зможете стати європейцем чи американцем, ви ніколи не зможете стати жителем Заходу", — заявив, звертаючись до колег з Японії та Кореї головний китайський дипломат.
Із США безпечніше
Аналітики-сходознавці заявили, що така заява члена китайського Політбюро ще більше відштовхне Південну Корею і Японію.
"Обидві країни дали зрозуміти, що почуваються в безпеці з США і не зацікавлені в тому, щоб відмовлятися від своїх альянсів, аби замість цього покладатися на добру волю Пекіна", — заявив професор Джоел Аткінсон.
Нагадаємо, раніше Ван Ї звертався з європейців з проханням підтримати проросійський план Пекіна щодо урегулювання ситуації в Україні.