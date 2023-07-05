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Головний дипломат Китаю Ван Ї відзначився расистською заявою на адресу США і Японії

5 липня 2023 14:30
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Головний дипломат Китаю Ван Ї відзначився расистською заявою на адресу США і Японії
Ван Ї (праворуч) на зустрічі із держсекретарем Ентоні Блінкеном. Фото: Reuters/Leah Millis
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Член китайського Політбюро Ван Ї заявив, що Південна Корея та Японія ніколи не стануть частиною Заходу, скільки б разів не фарбували волосся у білий колір. Тому їм краще бути разом з Китаєм.

Про це повідомляє видання CNN.

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"Ви ніколи не станете білими"

Член Політбюро ЦК КПК, колишній міністр закордонних справ Китаю Ван Ї на щорічному Міжнародному форумі тристороннього співробітництва зробив антизахідну заяву з расистськими нотками.

Ван Ї заявив, що Південна Корея і Японія, які також є членами форуму, мають автономізуватися від Заходу, зокрема, від США, і більше співпрацювати з КНР.

"Незалежно від того, наскільки білим ви пофарбували б своє волосся, якою б гострою не зробили форму свого носу, ви ніколи не зможете стати європейцем чи американцем, ви ніколи не зможете стати жителем Заходу", — заявив, звертаючись до колег з Японії та Кореї головний китайський дипломат.

Із США безпечніше

Аналітики-сходознавці заявили, що така заява члена китайського Політбюро ще більше відштовхне Південну Корею і Японію.

"Обидві країни дали зрозуміти, що почуваються в безпеці з США і не зацікавлені в тому, щоб відмовлятися від своїх альянсів, аби замість цього покладатися на добру волю Пекіна", — заявив професор Джоел Аткінсон.

Нагадаємо, раніше Ван Ї звертався з європейців з проханням підтримати проросійський план Пекіна щодо урегулювання ситуації в Україні.

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