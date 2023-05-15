Франция передаст Украине десятки бронированных машин и легких танков

Президент Франции Эммануэль Макрон ожидает встречи с президентом ОАЭ. Фото: REUTERS/Sarah Meyssonnier

Франция обеспечит Украину "десятками бронированных машин и легких танков", в том числе AMX-10RC. Также она поддерживает Украину на пути в ЕС и НАТО.

Об этом говорится в декларации, обнародованной на сайте Офиса Президента.

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"В ближайшие недели Франция проведет подготовку и оснастит несколько батальонов десятками бронированных машин и легких танков, включая AMX-10RC. Кроме того, Франция сосредотачивает свои усилия на поддержании возможностей противовоздушной обороны Украины, чтобы защитить ее население от ударов России. Кроме национального вклада, Республика активно участвует в мероприятиях Европейского Союза и НАТО по военной помощи Украине и подготовке украинских военных", — говорится в документе.

Также Франция продолжит оказывать политическую, финансовую, гуманитарную и военную поддержку Украине столько, сколько потребуется.

"В частности, Франция передала в Украину две передвижные лаборатории ДНК для усиления способности Украины расследовать военные преступления. Эта помощь будет и дальше расти", — отмечается в документе.

Франция решительно поддерживает Украину во вступлении в ЕС и НАТО и призывает Евросоюз продолжать поддерживать Украину во всех сферах.

Напомним, что в Париже Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с французским лидером Эммануэлем Макроном обсудил предоставление Украине военной помощи и участие Франции в "коалиции истребителей". Также было упомянуто о будущей интеграции Украины в ЕС и вступлении в НАТО.