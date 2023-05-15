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Франція передасть Україні десятки броньованих машин і легких танків

15 травня 2023 04:42
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Франція передасть Україні десятки броньованих машин і легких танків
Президент Франції Еммануель Макрон очікує на зустріч з президентом ОАЕ. Фото: REUTERS/Sarah Meyssonnier
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Франція забезпечить Україну "десятками броньованих машин та легких танків", зокрема AMX-10RC. Також вона підтримує Україну на шляху до ЄС та НАТО.

Про це йдеться в декларації, яку оприлюднили на сайті Офісу Президента.

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Що саме Франція передасть Україні

"Найближчими тижнями Франція проведе підготовку й оснастить кілька батальйонів десятками броньованих машин і легких танків, включно з AMX-10RC. Крім того, Франція зосереджує свої зусилля на підтриманні можливостей протиповітряної оборони України, щоб захистити її населення від ударів Росії. Крім національного внеску, Французька Республіка бере активну участь у заходах Європейського Союзу та НАТО щодо військової допомоги Україні та підготовки українських військових", — йдеться у документі.

Також Франція продовжить надавати політичну, фінансову, гуманітарну та військову підтримку Україні стільки, скільки буде потрібно.

"Зокрема, Франція передала в Україну дві пересувні лабораторії ДНК для посилення спроможності України розслідувати воєнні злочини. Ця допомога й надалі зростатиме", — зазначається в документі.

Франція рішуче підтримує Україну у вступі в ЄС та НАТО, і закликає Євросоюз продовжувати підтримувати Україну в усіх сферах.

Нагадаємо, що в Парижі Президент України Володимир Зеленський на зустрічі з французьким лідером Еммануелем Макроном обговорив надання Україні військової допомоги та участь Франції у "коаліції винищувачів". Також було згадано про майбутню інтеграцію України в ЄС та вступ до НАТО.

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