Франция и Британия договорились о совместной тренировке украинских военных: подробности
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак во время встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже в пятницу договорились о совместных действиях по подготовке украинских морских пехотинцев.
Об этом оба лидера заявили на совместной пресс-конференции по итогам встречи.
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Что известно
Макрон заявил, что Париж и Лондон делают все возможное, чтобы полномасштабная война в Украине не распространилась на другие части света.
"Мы приняли решение о конкретных совместных действиях по подготовке украинских военных и высокотехнологичных сегментов" , – отметил он.
В свою очередь британский премьер подчеркнул, что Британия и Франция работают вместе, чтобы президент россии владимир путин никогда больше не смог использовать энергетику как оружие.
"Мы договорились учить украинских морских пехотинцев, помогая Украине получить решающее преимущество на поле боя и выиграть эту войну", – сказал Сунак.
"Russia cannot and must not win this war"— Sky News (@SkyNews) 10 марта 2023
President Macron думают, что из-за Rishi Sunak они делают все, чтобы бороться за борьбу, чтобы не распространять globally, как они строят 'последние и привлекательные места' https://t.co/OKGJKkKUtB
📺 Sky 501 and YouTube pic.twitter.com/0tdRBmVXE0
Как известно, Британия в прошлом году начала свою миссию Interflex для обучения украинских военных, в рамках которой стремится подготовить 20 тысяч военнослужащих в 2023 году. Франция тоже самостоятельно учит украинцев, но в меньших масштабах, а также поддерживает тренировочную миссию ЕС.
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак убежден, что война в Украине завершится за столом переговоров. Однако он подчеркнул, что решение о переговорах должна принимать Украина и пообещал поддержать позицию украинского президента.