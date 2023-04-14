France 24 снял подготовку РФ к контрнаступлению в стиле и попал впросак: реакция МИД Украины

Кадр из скандального сюжета France 24. Фото: скриншот

Телеканал France 24 снял сюжет о подготовке российских оккупационных войск к контрнаступлению Украины, которое в материале называлось "враждебным".

На сайте телеканала, а также на Youtube-канале France 24 сюжет под названием "Война в Украине: российские войска готовятся к бою перед контрнаступлением" больше недоступен.

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Тем не менее, в этом материале можно было заметить элементы русской пропаганды. Все, как любит Кремль.

"Плохой пример так называемой "нейтральной журналистики": репортаж France 24 с позиций оккупантов, которые учатся убивать украинцев (и готовятся к очередной Буче). Вряд ли можно представить себе такой репортаж с нацистских позиций в Нормандии накануне "Дня Д". Разве это нормально?", — отреагировал на сюжет Посол Украины во Франции Вадим Омельченко в своем Twitter.

Un mauvais exemple de soi-disant «journalisme neutre»: un reportage de @FRANCE24 depuis les positions des envahisseurs qui apprennent à tuer les Ukrainiens (et se préparent pour une nouvelle Boutcha). — Vadym Omelchenko (@OmelchenkoVadym) 14 апреля 2023

Омельченко также отметил, что журналист упоминает о "контрнаступлении врага", когда говорит об украинской армии. Так что интересно, на чьей телеканал стороне.

Напомним, Конституционный совет Франции подтвердил законность пенсионной реформы в стране. Она, в частности, предполагает повышение пенсионного возраста до 64 лет.